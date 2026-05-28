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陸配前段婚姻子女可領「0至18歲成長津貼」？ 陸委會曝條件

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
陸委會表示，若陸配前婚子女來台依親後取得定居資格也取得戶籍，就可以領取育兒津貼。示意圖／AI生成
陸委會表示，若陸配前婚子女來台依親後取得定居資格也取得戶籍，就可以領取育兒津貼。示意圖／AI生成

賴清德總統日前提出0至18歲每月5000元成長津貼，針對陸配前婚子女來台依親後是否適用，陸委會今天表示，台灣社會福利發放是以是否設有戶籍為準，若陸配前婚子女來台依親後取得定居資格也取得戶籍，就可以領取育兒津貼

賴清德總統日前公布台灣人口對策新戰略的家庭支持篇，當中包括0到18歲每月5000元的成長津貼。針對成長津貼的領取資格，陸配在中國前段婚姻小孩來台依親是否可領，行政院今表示，政策設定是有國籍的孩童作為政策對象，會參考以往育兒津貼的經驗，要有戶籍登記。

陸委會副主委梁文傑今天在陸委會例行記者會上表示，台灣社會福利發放是看有沒有設戶籍，陸配前婚子女如果來台依親之後取得定居資格，也就是取得戶籍的話，確實可以領取所謂的育兒津貼。

至於有些人對此有抗議或有意見，梁文傑表示，也有注意到，但是這部分目前還是照現在的規定來處理。

根據陸委會在記者會後提供的「大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留及定居數額表修正規定」，若類別為「定居」，大陸人民經許可進入台灣定居，並設有戶籍，其12歲以下親生子女者，每年數額是60人。據梁文傑透露，這部分去年申請者有40人。

若類別為「長期居留」，大陸人民有以下情形，申請在台灣長期居留，經主管機關專案許可者，當中包括，經許可在台灣長期居留或定居之台灣人民配偶之未滿18歲親生子女，依進入辦法申請探親，在台停留連續滿4年，且每年在台灣合法停留期間逾183日，每年數額是60人；而大陸人民經許可進入台灣定居，並設有戶籍，其未滿18歲親生子女，每年數額是300人。這部分去年申請者總共為260人。

陸委會副主委梁文傑今主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影
陸委會副主委梁文傑今主持例行記者會。記者陳湘瑾／攝影

陸配 陸委會 育兒津貼 梁文傑 賴清德

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