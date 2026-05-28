政院：人口對策新戰略預算無虞 學貸減碼有望今年上路

總統府昨天公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，預計明年上路。行政院今天表示，經財政部評估財政狀況健康，相關預算來源沒有問題，18項措施中，學貸減碼部分有望今年度實施。

總統府昨天公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，盼達成安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓等5面向協助，政策估一年新增新台幣2050億元預算，全年度總挹注3800億元，而受惠人次疊加後預估2770萬人次；行政院也將成立人口對策新戰略執行小組，由行政院長卓榮泰擔任召集人追蹤政策執行進度。

行政院會今天通過國發會報告「台灣人口對策新戰略-家庭支持篇」，行政院發言人李慧芝在行政院會後記者會轉述，卓榮泰在院會指出，人口對策新戰略將讓台灣從過去的補助式育兒，全面升級為公共支持式育兒，具體實現「婚育脫鉤」、「性別平等、共同參與」的新思維，請各部會積極推動，也請主計總處及各部會妥善規劃財源，據以編列明年度預算。

外界關注每年新增預算2050億元，國庫是否足以穩定支應。行政院政務委員兼國發會主委葉俊顯在記者會表示，政府預估稅收時，會將經濟成長率納入考量，國發會先前預估2024年至2028年台灣經濟成長率每年都會成長3%，實際上去年經濟成長率8.68%、今年至少上7%，至少4年稅收沒有問題。

他說，股票市場也能提供額外稅收，整體而言，台灣財政狀況經過財政部詳細評估蠻健康，用於執行這次人口對策新戰略的經費沒有問題。主計總處也於記者會補充，預算來源有總體經濟帶動，不會排擠既有預算。

至於措施何時上路，李慧芝說，相關措施估計明年實施，不過學貸減碼部分教育部已經在進行，希望新學年開始，學貸減免就能先啟動。

配合台灣人口對策新戰略，行政院會今天也通過勞動部擬具的「性別平等工作法」部分條文修正草案及「就業保險法」部分條文修正草案，重點包含將現行8周產假延長至12周、7天陪產假延長為14天，且相關延長措施的薪資將由政府負擔，以及將「育兒留停6+3」、育嬰假升級為育兒假等入法。

草案同時增訂投保薪資分級表，提高級距上限，以提升勞工留職停薪期間的實際薪資替代率。勞動部長洪申翰指出，為讓育兒留職停薪津貼最高達4萬元以上水準，就保投保薪資上限有望調整至5萬元以上。

至於勞保薪資投保級距是否跟進調整，洪申翰表示，勞保制度涉及長期財務壓力，對於投保薪資上限調整政府態度仍審慎。