快訊

AI能獨撐多久？台日韓仰賴單一出口風險 經濟學人全說了

孫安佐涉槍砲重罪恐關10年！孫鵬回應了 與狄鶯急組律師團3度救子

顏寬恒被控詐領108萬助理費判刑7年10月 最高法院今撤銷發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

0至18成長津貼...誰可以領取? 衛福部長石崇良曝兩大領取條件

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，關於0至18歲領取成長津貼條件，0至6歲前領取現金5000元，比較沒有問題，但6至18歲涉及預存2500元的概念，且要18歲才能領取，因此，目前規範領取人資格須有中華民國國籍，並在台灣設籍，才能領取。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良表示，關於0至18歲領取成長津貼條件，0至6歲前領取現金5000元，比較沒有問題，但6至18歲涉及預存2500元的概念，且要18歲才能領取，因此，目前規範領取人資格須有中華民國國籍，並在台灣設籍，才能領取。記者沈能元／攝影

因應少子化問題嚴峻，賴清德總統宣布18項人口戰略措施。其中，0到18歲每月5000元的成長津貼，外界疑問，針對成長津貼的領取資格部分，中配在中國前段婚姻小孩來台依親是否可領？衛福部石崇良今於「世衛行動團」返國記者會中表示，目前規範領取人資格須有中華民國國籍，並在台灣設籍，領取期間未在台灣設籍無法領取。

「世衛行動團」今天舉行返國記者會，石崇良今天指出，關於0至18歲領取成長津貼條件，0至6歲前領取現金5000元，比較沒有問題，但6至18歲涉及預存2500元的概念，且要18歲才能領取，因此規範領取人資格須有中華民國國籍，並在台灣設籍，如果在領取期間未在台灣設籍，就無法領取。

若孩童10歲才返國，石崇良說，從返國完成設籍後可以開始領取。領取過程中，若孩童不幸因故死亡，目前傾向於孩子已獲得預撥的成長津貼，監護人仍可申請領取。0到18歲成長津貼由衛福部主責，將於明年編列公務預算時納入。

石崇良 衛福部 人口 賴清德

延伸閱讀

中配依親孩童能領成長津貼？政院：以有國籍為主

0至18歲月領5000！阿嬤獨養兩孫崩潰：能跟兒媳討1萬嗎

少子化第一波修法 延長產假、陪產假與留停津貼

存1倍給2倍！韓國兒童發展帳戶品牌化「希望種子存摺」已近20年

相關新聞

0至18成長津貼...誰可以領取? 衛福部長石崇良曝兩大領取條件

因應少子化問題嚴峻，賴清德總統宣布18項人口戰略措施。其中，0到18歲每月5000元的成長津貼，外界疑問，針對成長津貼的領取資格部分，中配在中國前段婚姻小孩來台依親是否可領？衛福部長石崇良今於「世衛行動團」返國記者會中表示，目前規範領取人資格須有中華民國國籍，並在台灣設籍，領取期間未在台灣設籍無法領取。

國發會主委葉俊顯：人口政策牽涉「要不要生」 不是做了馬上有成果

賴政府28日公布因應人口對策18項新戰略，每年將投入3800億、達年GDP1%，卻未定政策目標，行政院發言人李慧芝指出，政府參考各國政策推出全方位公共式育兒政策，短期內不一定立刻見效；國發會主委葉俊顯說，政策需要時間驗證，「沒辦法馬上給出每年要生多少小朋友」，後續會制定KPI。

育兒假怎麼請、育兒津貼如何6+3？QA一次看

彈性育嬰假未來將升級為「育兒假」，不僅天數翻倍增加為60天，原有育兒留停津貼給付長度也可變6+3個月，誰能申請、如何領到...

政院：人口對策新戰略預算無虞 學貸減碼有望今年上路

總統府昨天公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，預計明年上路。行政院今天表示，經財政部評估財政狀況健康，相關...

因應擴大育兒留停津貼 勞長：就保上限擬上調至5萬元以上

行政院28日通過「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，其中提到要修正《就業保險法》，將提高就業保險投保薪資上限。勞動部長洪申翰表示，政策方向將朝「就保與勞保脫鉤處理」規劃，目標是提升育兒相關給付水準，未來育嬰留職停薪津貼最高希望可達4萬元以上水準。由於相關津貼為投保薪資八成給付，若依此推估，就保投保薪資上限有望調整至5萬元以上，以強化育兒家庭支持力道。

賴政府推0至18歲成長津貼 行政院：政策明確全面盼朝野支持

賴政府昨天宣布政府因應少子女化與人口結構挑戰18項戰略，其中的0至18歲成長津貼，遭批評與在野所提台灣未來帳戶（TFA）草案政見相同，立法院也正在審議藍白版兒童帳戶專法。對此，行政院發言人李慧芝今天表示，政院的政策明確也更全面，希望朝野共同支持，也讓民眾感受到政策的照顧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。