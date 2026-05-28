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育兒假怎麼請、育兒津貼如何6+3？QA一次看

中央社／ 台北28日電
彈性育嬰假未來將升級為「育兒假」，不僅天數翻倍增加為60天，原有育兒留停津貼給付長度也可變6+3個月，誰能申請、如何領到6+3個月，QA一次看。 情境示意圖／Ingimage
彈性育嬰假未來將升級為「育兒假」，不僅天數翻倍增加為60天，原有育兒留停津貼給付長度也可變6+3個月，誰能申請、如何領到6+3個月，QA一次看。 情境示意圖／Ingimage

彈性育嬰假未來將升級為「育兒假」，不僅天數翻倍增加為60天，原有育兒留停津貼給付長度也可變6+3個月，誰能申請、如何領到6+3個月，QA一次看。

「台灣人口對策新戰略」昨天公布，其中友善職場部分，將現行彈性育嬰假升級為育兒假，原本育兒津貼請領上限、期間也加碼。

許多父母不清楚自己是否適用新規定，中央社整理相關育兒假、育兒津貼QA：

Ｑ：育兒假誰可以申請？如何申請？

Ａ：受僱者若育有6歲以下子女，不論是爸爸或媽媽，

只要因生病、停托、停課、預防接種或其他須親自照顧需求者，得請育兒假。

Ｑ：育兒假可以申請多少天？

Ａ：每一名子女7歲前，受僱者最多有2年的育兒留職停薪，其中有60天為育兒假，可單日申請。

Ｑ：育兒假是否有薪資？津貼如何計算？

Ａ：受僱者申請育兒假時，雇主不需給薪水，但受僱者可以申請育兒留職停薪津貼，若申請1日，就發給1日津貼，由勞動部勞工保險局依照勞工請領天數依比例發放、直接匯進勞工帳戶。

Ｑ：彈性育嬰假升級育兒假，相關社會保險是否延續？

Ａ：升級為育兒假後，已經不是「留停」的概念，是「假別」的概念，因此受僱者申請後，與雇主的勞資契約關係仍然延續，相關社會保險及年資都不中斷。

Ｑ：育兒津貼要怎麼領到6+3個月？

Ａ：原本育兒留停規定，雙親都有6個月的育兒留停津貼可以請領，如果雙方都請「滿」6個月，將再各給3個月的育兒留停津貼，雙親合計最長18個月。

Ｑ：如果是單親家長獨自育兒，是否可以領到6+3個月？

Ａ：如果撫育同一名子女的雙親中，另一人已死亡，另一方為就業保險的被保險人，只要領滿6個月，也可以多領3個月。

Ｑ：新法上路前，雙親已經請滿6個月育兒留停津貼；新法上路後，是否可以再多領3個月的津貼？

Ａ：可以，只要子女還在6歲以下，且還沒請完最長2年的育兒留停，後續只要再請領，就可以繼續領加發的津貼。

Ｑ：新法上路前，如果雙親都請完最長2年育兒留停、6個月育兒留停津貼；新法上路後，子女還在6歲以下，是否可以再多領3個月？

Ａ：不行，雙親最長只能各請2年的育兒留停，即便小孩還未滿6歲，但已無法再申請育兒留停，因此領不到加發的3個月育兒留停津貼。

Ｑ：育兒留停津貼上限是否有提高？

Ａ：目前政府正規劃修改就業保險法，將投保薪資上限提高，未來津貼上限會超過新台幣4萬元。

育兒津貼 育嬰假

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