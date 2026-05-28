國發會主委葉俊顯：人口政策牽涉「要不要生」 不是做了馬上有成果

賴政府28日公布因應人口對策18項新戰略，每年將投入3800億、達年GDP1%，卻未定政策目標，行政院發言人李慧芝指出，政府參考各國政策推出全方位公共式育兒政策，短期內不一定立刻見效；國發會主委葉俊顯說，政策需要時間驗證，「沒辦法馬上給出每年要生多少小朋友」，後續會制定KPI。

外界關注若未來景氣若反轉下行，政策是否持續推動。葉俊顯表示，政府已將經濟成長率納入稅收推估，依目前預測，台灣至2028年GDP每年仍可維持3%以上成長，未來4年的經濟成長率也能超過3％，整體財政狀況「相當健康穩定」，國家債務壓力不高。

台灣人口對策新戰略—家庭支持篇18項措施，涵蓋0至18歲成長津貼、弱勢兒少發展帳戶、擴大人工生殖補助、生育保險補足至10萬元、學貸利息再調降、育嬰假升級為育兒假、育兒留停6+3、延長婚假、產假、陪產假等。

對於政策目標，行政院發言人李慧芝說，政策目的是讓人力符合國家發展需求，總統推出人口對策新戰略家庭支持篇後，將在行政院成立人口對策新戰略執行小組，成立後將設定相關目標定期追蹤執行進度，並且管考。

她說，制定全方位公共式育兒政策是參考各國政策內容，短期內不一定能立刻見效，但也希望能持續達到需求。

葉俊顯說明，人口政策是「必要條件」，今天不做就是維持原來現況，但不是「充分條件」，不是做了就可以馬上得到成果，因為人口需要經過生育、養育等措施，才會成就最後結果。他說，整個政策施行需要時間驗證效果，後續會制定KPI回應外界關心。

葉俊顯指出，若政策誘因正確，就會有效果，人口對策新戰略家庭篇是為提供誘因，降低年輕人在生育、養育、教育的壓力，「是不是就會比較想婚、想生，甚至陪伴小朋友成長」。

葉俊顯表示，整個政策設計是要建立公共支持體系，跟以往單一、碎片式的政策有很大不同，從過往經驗可知，單一零碎的補助或津貼，已無法扭轉目前人口成長結構的慣性，此次是針對國人整個成長階段，針對生育、養育、教育階段，提出結構性規劃跟全方位推動人口政策。

針對階段性目標，葉俊顯指出，短期希望減輕年輕家庭負擔、中期盼改善友善職場環境、建構居住支持，長期希望能讓年輕世代重拾對成家、生育養育的信心；少子女化政策不可能靠單一政策解決，政府希望幫家庭成立支持環境，讓育兒從個人家庭責任轉為國家社會企業共同分擔。「短期希望能達到一些效果，促使年輕朋友對於成家能重拾信心」。

至於是否有設定總生育率目標，葉俊顯強調，人口政策跟一般政策不一樣，一般政策施行的對象是東西、事情，人口政策是牽涉到要不要生，「沒辦法馬上給出每年要生多少小朋友出來，要有一些區分」。未來會滾動式設立KPI，看哪一項措施沒有達到預期讓年輕朋友想生的效果。