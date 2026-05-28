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因應擴大育兒留停津貼 勞長：就保上限擬上調至5萬元以上

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院28日通過「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，其中提到要修正《就業保險法》，將提高就業保險投保薪資上限。勞動部長洪申翰表示，政策方向將朝「就保與勞保脫鉤處理」規劃，目標是提升育兒相關給付水準，未來育嬰留職停薪津貼最高希望可達4萬元以上水準。由於相關津貼為投保薪資八成給付，若依此推估，就保投保薪資上限有望調整至5萬元以上，以強化育兒家庭支持力道。

先前外界就高度關注勞保薪資投保級距調整議題，如今將提出就業保險投保級距調整修法，兩者是否會一並調整？洪申翰指出，外界對於投保薪資級距調整確實存在討論聲音，特別是在基本工資預計調升至3萬元後，現行投保薪資級距結構也引發檢討需求。不過，勞保制度涉及長期財務壓力，對於投保薪資上限調整，政府態度仍將維持審慎。

他表示，相較之下，就業保險基金財務體質相對穩健，因此政策方向將朝「就保與勞保脫鉤處理」規劃，並研議適度調整就保投保薪資上限，以反映實際薪資結構變動。

洪申翰並指出，政府政策目標是提升育兒相關給付水準，未來育嬰留職停薪津貼最高希望可達4萬元以上水準。由於相關津貼為投保薪資八成給付，若依此推估，就保投保薪資上限有望調整至5萬元以上，以強化育兒家庭支持力道。

勞動部強調，相關制度調整仍需整體財務試算與政策整合，後續將持續與相關單位研議，以兼顧制度永續性與勞工保障需求。

洪申翰 投保薪資 保險

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