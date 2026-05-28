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中配依親孩童能領成長津貼？政院：以有國籍為主

中央社／ 台北28日電
衛福部社家署署長周道君。圖／聯合報資料照片
衛福部社家署署長周道君。圖／聯合報資料照片

政府將推出0歲到18歲成長津貼，外界關注中配依親孩童是否也能領取。行政院表示，基本上要以有國籍為主，其他發放方式會參考育兒津貼等辦法。

總統府昨天公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，其中0歲至18歲成長津貼每人每月新台幣5000元，但分兩部分規劃，0歲至6歲全額直接領、6歲至18歲由國家「撥付預存」一半並投資，政府承擔風險，保底定存利率。

外界關注中配依親孩童是否也能領取成長津貼，行政院發言人李慧芝在院會後記者會說明，因為有些有國籍的人不一定有戶籍，會在作業要點設定時候再依據規定辦理，基本上以國籍為主，其他發放方式會參考育兒津貼等。

衛福部社家署長周道君在記者會補充表示，中配前婚姻子女是否可以領取成長津貼將對照現行已經持續在發放的育兒津貼規定做參考，前提就是在台灣領有戶籍或是要有初次的戶籍登記，也就是中配前段婚姻所生子女，要能夠取得戶籍或是要有初次的戶籍登記，而這需要經過一定流程。

國籍 政院 李慧芝 陸配 育兒津貼 人口對策

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