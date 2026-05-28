賴政府推0至18歲成長津貼 行政院：政策明確全面盼朝野支持

賴政府昨天宣布政府因應少子女化與人口結構挑戰18項戰略，其中的0至18歲成長津貼，遭批評與在野所提台灣未來帳戶（TFA）草案政見相同，立法院也正在審議藍白版兒童帳戶專法。對此，行政院發言人李慧芝今天表示，政院的政策明確也更全面，希望朝野共同支持，也讓民眾感受到政策的照顧。

賴清德總統昨日公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，其中0至18歲成長津貼規劃每人每月領新台幣5000元，0至6歲全額直接領，6至18歲由國家「撥付預存」一半並投資，政府承擔風險，保底定存利率。

行政院今日上午舉行行政院會會後記者會，李慧芝表示，政院規劃成長津貼之所以採用作業要點是因為更方便彈性，現行育兒津貼、教育補助、中央擴大租金補助都是行政命令的方式，另政府過去三次調整育兒津貼金額、托育補助金額及是否排富等條件，都是透過調整作業要點來處理，這樣的方法更有彈性，也希望政策更彈性，盼朝野共同支持。

針對中配子女領取資格，李慧芝指出，政策對象以有中華民國籍的孩童為主。衛福部社家署長周道君補充，對照現行發放的育兒津貼規定，前提是中配子女在台灣領有戶籍或有初次戶籍登記；若是大陸前婚姻所生子女進入台灣要領育兒津貼，也必須取得台灣戶籍或戶籍登記，依現行兩岸條例或移民署規定，都須經一定流程並配合相關規定，都符合後才可領取現行育兒津貼。至於成長津貼，則會參考育兒津貼相關規定。

至於成長津貼6-18歲會有2500元存入專戶，會有政府委託金融機構投資，目前有代操機構？是否每年會跟家長說明投資效益？李慧芝表示，2500元是政府會撥付預存到帳戶裡，待期滿後才會給小朋友，是給孩童的18歲成年禮；也就是說，政府會保底兩年期的定存部分。至於委託金融機構，會等作業要點完成後再作說明。