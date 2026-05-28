人口新戰略3800億財源哪來？國發會：2028年前GDP年增估逾3%

賴清德總統提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，整體經費規模達3,800億元，外界關注龐大預算的財政來源，以及未來景氣若反轉下行，政策是否仍能持續推動。對此，國發會主委葉俊顯表示，政府已將經濟成長率納入稅收推估，依目前預測，台灣至2028年GDP每年仍可維持3%以上成長，整體財政狀況「相當健康」。

行政院今（28）日院會通過「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，行政院發言人李慧芝表示，整體3,800億元規模約占GDP的1%，與韓國投入規模相近。她指出，近年台灣經濟體質持續改善，GDP穩定成長，因此政府有能力支持長期投入相關政策。

不過，外界也關切，近年稅收增加與經濟成長強勁，主要集中在近幾年，若未來景氣反轉、經濟成長下滑，相關人口政策是否可能受到影響。

對此，葉俊顯表示，稅收與GDP成長本來就具有連動關係，因此政府在推估稅收時，已將未來經濟成長率納入考量。他指出，GDP成長是逐年累積、向上疊加的概念，並非單一年份的短期波動。

葉俊顯說，根據國發會目前推估，台灣至2028年間，GDP每年仍可維持3%以上成長；其中，2025年經濟成長率約為4.68%，今年預估也可超過3%，因此未來數年整體財政狀況仍相對穩定。

葉俊顯強調，財政部已就整體財務能力進行完整評估，目前台灣財政狀況「相當健康」，國家債務壓力不高。此外，雖然證交稅收入會受到市場交易影響，但近期股市交易熱絡，也可額外挹注稅收來源。

他表示，新增約2,050億元人口政策預算，財政部評估後認為「應該沒有問題」。