政院：少子化戰略16項修法力拼年底完成 延長產假陪產假薪資政府負擔

賴政府昨提出少子女化18項新戰略，行政院會28日率先通過「性別平等工作法」、「就業保險法」部分條文修正草案，包括擴大育兒留停至6歲、延長產假和陪產假；整體而言，相關修法或既有規定變動共計16項措施，政院力拼下半年陸續完成推動，所延長的婚假、產假、陪產假等措施，薪資由政府負擔。。

卓榮泰表示，面對少子女化的挑戰，賴總統宣示將從國安角度推動「臺灣人口對策新戰略-家庭支持篇」，其中五大面向之一的「友善職場」，就是希望勞工能兼顧家庭與職涯，達到照顧不離職的目標。

卓榮泰說明，為配合推動「臺灣人口對策新戰略-家庭支持篇」，勞動部進一步全面盤點相關法規現況，此次修正性別平等工作法，在孕產、養育、友善職場等面向提供更堅實的支持，其中將現行8週產假延長至12週，7日陪產假延長為14日。

卓榮泰指出，中小微型企業在我國企業佔比超過98%，提供全國近8成的就業機會，此次修法後，所延長的婚假、產假、陪產假等措施，薪資由政府負擔。此外，為強化雇主辦理托育的支持力道，給予企業租稅優惠，以共同建構友善的職場環境。

卓榮泰說，在就業保險法修正部分，增訂投保薪資分級表，提高級距上限，以提升勞工留職停薪期間的實際薪資替代率。並配合性別平等工作法的修正，將育「嬰」留職停薪津貼的適用子女年齡延長至6歲以下，期間至該子女滿7歲止，並修正名稱為育「兒」留職停薪津貼；而給付的期間，也增訂在雙親均領滿6個月津貼，可各再多請領3個月，最長各可領9個月，以強化經濟支持，鼓勵雙親共同參與育兒，達到「育兒留停升級」與「職場家庭平衡」的目的。

卓榮泰表示，解決少子女化問題，相信朝野各界都有共識，本案送請立法院審議後，請勞動部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。讓相關經費與補助能順利上路。

據了解，未來相關修法及計有措施修改共計16項，新增兒少津貼須訂定兒童及少年成長津貼管理作業要點，推動公部門及國營事業設立托育機構，加碼企業托育租稅減免，學貸利息再調降，婚育家庭再減稅，社宅40％做婚育宅、久住、加補助，加碼婚假、產假、陪產假延長，育兒津貼6＋3，育嬰假升級育兒假，彈性減工時延長至12歲，補助企業職代及替代人力等。