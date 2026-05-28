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影／賴清德少子化支票 侯友宜：不要掌聲留中央、帳單留地方
總統賴清德提出少子化18項政策，衛福部說要依「財劃法」中央、地方分擔成長津貼。新北市長侯友宜今天受訪表示，少子化是國安議題，中央、地方要一起面對，中央至今還沒公布細節，中央、地方分配比例多高都還沒有說清楚，希望不要是「掌聲留給中央、帳單留在地方」，期待一定要合理分配，大家一起共同承擔所有的責任。
侯友宜說，少子化是國安的議題，中央、地方大家可以一起共同面對，如何減輕家庭照顧，並給予更多支持的力量，減輕所有人的負擔。
侯友宜說，過程中財務要非常清楚，在一兩千億經費中，中央跟地方如何共同面對？中央到現在為止沒有把細節詳細公布，到底財劃法分配，中央、地方比例有多高，沒有說得非常清楚。
侯友宜直言，他期待的不要是「把掌聲留給中央，把帳單留在地方」，期待中央、地方合理分配，大家一起共同承擔所有責任，所以記得「不要掌聲都是給中央，我們地方拿的這是帳單」。
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