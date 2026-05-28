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傅崐萁加碼生育住社宅免費 劉世芳：只租不賣住30年排擠其他需求

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
內政部長劉世芳今出席2026山域活動安全及山域救援體系精進研討會。記者劉懿萱／攝影
內政部長劉世芳今出席2026山域活動安全及山域救援體系精進研討會。記者劉懿萱／攝影

國民黨立院黨團總召傅崐萁昨天拋出，為提高青年生育意願，生一胎可以30年免費住社會住宅，生兩胎可以終身免費住社會住宅，解決少子化政策。內政部長劉世芳說，社宅是有社會公益性，社宅都是「只租不賣」，租期最高12年至18年，若免費住30年反而會排擠其他有婚育需求跟少子化需求的其它家庭。

劉世芳今出席2026山域活動安全及山域救援體系精進研討會，會後受訪被問及傅崐萁拋出婚育宅想法。劉世芳說，社會住宅是有社會公義，目前社會住宅都是「只租不賣」，最高租期大概是12年到18年，30年反而會排擠其他有婚育需求跟少子化需求的其它家庭。

至於毒駕修法進度，劉世芳說，現在行政院在協調，包括交通部、法務部及內政部警政署，會針對毒駕的部分提出辦法，他們會一起努力。

劉世芳 傅崐萁 社宅 少子化 社會住宅 人口對策

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