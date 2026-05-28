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觀察站／撒錢催生沒目標 難解難養現實

聯合報／ 本報記者黃婉婷

面對少子女化浪潮，賴清德總統選在就職兩周年，豪擲逾兩千億元推出十八項新戰略，大禮包背後不乏選舉考量，但政策本身卻難掩缺乏具體目標、財源穩定與否，以及政策能否延續等種種疑慮，這些根本問題，恐怕才是政策能否落實的最大考驗。

大禮包的第一道疑慮，就是缺乏政策目標。政府投注近四千億元、約台灣ＧＤＰ百分之一的預算，賴總統卻避答政策目標，主掌少子化政策的行政院政務委員陳時中也坦言，相關追蹤指標須待政院設立人口對策新戰略執行小組後才會開始討論。但是，一個不敢講出目標的重大政策，如何評估成敗？

在財源根基上，儘管府院強調政策已盤點國家財政能力，也會嚴守財政紀律，目前沒有舉債規畫，但稅收本就浮動，若未來財政狀況不如預期，這些承諾是否會悄悄「消失」，這筆錢究竟是一次性的選舉紅利，還是可長可久的制度性投資？

此外，賴政府為求盡快上路，諸多政策都是以行政作業要點、施行細則處理，卻也讓外界對政策穩定性埋下巨大變數，若未來任何一屆政府，因財政狀況或政治考量，輕易修改甚至中止計畫，對於需要長期規畫的家庭而言，無疑是最大的不確定性。

再多的補貼，若無法改善結構性問題，也可能抵銷成果，畢竟養育孩子是至少長達廿年的馬拉松，府院祭出多項補貼、優惠措施，或許能降低婚育家庭跨出第一步的門檻，但孩子成長過程還要面對高壓的教育環境、扭曲的房價結構，以及青年普遍低薪等困境，年輕人拿到一筆「敢生」的啟動金後，卻仍面臨「難養」的殘酷現實。

少子化 賴清德 陳時中

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