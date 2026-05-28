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缺工嚴峻 林伯豐：企業憂調度難 盼配套

聯合報／ 記者鍾張涵林海／台北報導

針對賴清德總統宣布政府因應少子女化與人口結構挑戰的十八項戰略，三三會理事長暨台玻董事長林伯豐表示，在當前產業界缺工問題嚴峻，且預期會持續加劇的情況下，政府片面宣布政策恐增加企業調度困難。工總則回應，照顧員工當然是好事、這也是國家政策，但不可否認的，對企業影響也不小，因此配套措施一定要完備。

林伯豐表示，台灣身為民主社會，重大政策應先與立法院溝通以達成共同目標，對國家才有真正利益，「企業能配合、做得到的，才是真正的辦法」。他說，政府應事先與工商團體諮商，「政府獨自宣布，能夠做到什麼程度，我們很好奇地看著，說到能不能做到？也是一個問題」。

針對政策規畫十二歲以下孩童家長可彈性上下班或減少工時、且減工時可領全薪等職場措施，林伯豐坦言，確實有些企業會擔心員工請假與減工時恐增加企業在人力調度上的困難。尤其在當前缺工嚴峻且預期局勢不會改變的情況下，「傳統產業現在的經營，並不是大家看到的那麽樂觀，一直滿辛苦的」，林伯豐說，「我們企業界還是自己需要努力」。

林伯豐表示，在少子化的台灣，企業「對於員工的需要，也是必須重視」，因此，因應人力短缺與請假彈性增加，他認為企業要持續發展ＡＩ，思考如何運用ＡＩ來減少作業人員，提升經營效率並強化競爭力。工總則說，包括移工開放等，希望勞動部給予整體協助；同時企業的獲利規模也不同，負擔的確會加重，因此在輔導方面，政府也都需要加強。

林伯豐指出，企業雖能透過ＡＩ轉型，化解新制的人力衝擊，但對目前處境艱困的傳統產業與中小型企業而言，要徹底翻轉經營困境，關鍵仍要有平穩的外部大環境，要有良好的兩岸經貿關係。他說，台灣在國際情勢、特別是兩岸情勢上，應有全新的重新思考，台灣絕不能忽視中國大陸的經貿往來與其軍事規模，政府在看重對美關係之餘，也必須緩和與對岸的關係，這才是維持經濟穩定發展的正確方向。

林伯豐 少子化 台玻

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