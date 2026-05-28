30萬人受惠 6大措施 勞長拚明年上路

為支持育兒家庭，勞動部規畫加碼婚假、產假等六大措施，新增的休假天數工資，雇主可向勞動部申請補助，但企業會面臨人力調度與其他同事負擔，勞動部長洪申翰表示，短時間的人力缺口可用職代津貼支援，長時間的人力需求則補助替代人力訓練費，相關修法作業中，期盼明年元旦上路，預估將有卅萬受雇者受惠。

勞動部規畫六大措施包括：加碼婚假、產假，現行七日陪產檢及陪產假，則規畫延長為十四日，讓孕產爸爸能有更多時間陪伴照顧。此外，將家長照顧幼兒年齡延長到六歲，並更名為「育兒留停」，雙親只要都領滿六個月津貼，可各再多申領三個月，最長各可請領至九個月，也將卅日以日為單位的育嬰留停，升級為六十日育兒假。

台北市先前推動全台首創「育兒減少工時計畫」，育有十二歲以下子女的家長，經企業同意後，每日可彈性減少一小時工時且薪水照發，北市府補助雇主該時段薪資八成。勞動部昨進一步宣布推出全國性政策。

台北市政府表示，樂見中央跟進北市育兒減工時不減薪，盼中央盡快落實、惠及全國。市長蔣萬安曾表示該政策要讓家長們拿回生活主導權、避免在職場與育兒之間痛苦二選一。北市「育兒減少工時」計畫上路至今三個月，累計超過三五○家企業響應。

勞動部長洪申翰表示，企業若同意讓育有十二歲以下子女員工每日減少一小時工時且薪資照發，「減少的這一小時工資，由政府來付」。

勞動部也鼓勵企業採彈性上下班，未來若企業建立自主排班或彈性工時制度，勞動部也會給予獎勵。政策也同步考量到企業人力調度與其他同事負擔。洪申翰指出，若員工減少工時後，企業需要安排同事協助職務代理，政府會提供職代津貼補助。

洪申翰說，職代津貼不只適用於育兒減少工時，也可用於婚假、產假、陪產假、育兒假等與家庭照顧相關的假別。只要企業以同事代理方式支應人力缺口，每名擔任職務代理的員工，政府每日補助八百元，且不分企業規模。

對於較長期的請假或留職停薪，例如產假、育嬰留停等，企業可能新聘定期契約替代人力。勞動部將提供替代人力兩人兩萬元的訓練費用補助。洪申翰表示，短時間的人力缺口可用職代津貼支援，長時間的人力需求則補助替代人力訓練費，希望讓願意支持員工育兒的企業，不會因人力安排而卻步。