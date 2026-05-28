聽新聞
0:00 / 0:00

人口對策 在野黨憂「看得到吃不到」

聯合報／ 記者黃婉婷張文馨劉懿萱林琮恩陳敬丰余采瀅／連線報導
賴清德總統（左四）昨率副總統蕭美琴（左三）、行政院長卓榮泰（右三）、行政院副院長鄭麗君（右二）等府院團隊，向國人說明政府因應少子化與人口結構挑戰的最新戰略。記者杜建重／攝影
賴清德總統（左四）昨率副總統蕭美琴（左三）、行政院長卓榮泰（右三）、行政院副院長鄭麗君（右二）等府院團隊，向國人說明政府因應少子化與人口結構挑戰的最新戰略。記者杜建重／攝影

賴清德總統昨拋出五千元成長津貼等十八項人口對策新戰略，在野黨立委普遍憂心恐「看得到吃不到」，縣市首長擔憂財政來源及穩定性，國民黨昨天也在立法院排審「台灣未來帳戶草案」，並批評政院版「抄襲割稻尾」。

立法院衛環委員會昨逐條審議國民黨、民眾黨團提案台灣未來帳戶（ＴＦＡ）草案，與民進黨立委郭國文提出的台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案，朝野初審通過第一條「總則」，其餘章節均保留交由黨團協商。

衛福部長石崇良說，政府的「成長津貼」與立委提出的「台灣未來帳戶」很大不同在於，成長津貼原則上不會有「自存款」。成長津貼每年預算約一八○○億元，都由中央跟地方共同負擔，過去整體約八比二，部分縣市財政較好就會多負擔一點。

立委提出的未來帳戶，讓家長也可以自提幫孩子存錢。但賴政府提出的成長津貼專戶，沒有要給家長參與。

賴總統說，這是國家對於未來的重要戰略投資，盼為下一代累積競爭力，比照勞保基金設計包含保底機制，由政府負責管理操作，若收益較高就歸給孩子；家長有錢可以另外自由操作。

藍白立委質疑執政黨雙標，國民黨立委陳菁徽、廖偉翔都說，去年國民黨與民眾黨就共同推ＴＦＡ，遭綠營批評、抹黑，賴總統如今拋出兒童未來帳戶，政治收割意味濃厚。

民眾黨主席黃國昌質疑，政府財源從何來？民眾黨立委邱慧洳指出，ＴＦＡ的用途明確限定在五大方向：就學、就業、房屋自備款、租金、創業，是人才培育重要投資。她質疑，○到十八歲成長津貼法源在哪？依法行政不應該只是口號，沒有法源的政策，容易朝令夕改。

賴總統指出，人口對策新戰略早在他競選總統時就已提出，並指藍營仍停在給付式的少子女化政策，政府是全面有系統性的提出完整計畫，讓國家、社會、企業來跟家庭分擔養兒育女的責任，兩者明顯不同。

立法院社福及衛環委員會昨天完成「台灣未來帳戶特別條例草案」初審，但草案內容全數保留，送交朝野黨團協商。記者曾吉松／攝影
立法院社福及衛環委員會昨天完成「台灣未來帳戶特別條例草案」初審，但草案內容全數保留，送交朝野黨團協商。記者曾吉松／攝影

對財源問題，政務委員陳時中表示，一年預算三八○○億元將以公務預算，目前未規畫舉債支應；對於稅收若減少，政策延續性恐受質疑，他說，政策推出前已衡量經濟發展且精算。

不過，台中市長盧秀燕憂心若「中央開支票，地方埋單，何其忍心」，也沒誠意。她說，稅收幾乎都在中央，如果地方只要分攤一點，以現有財政狀況還算可以，但如果地方要分攤三成甚至一半，就太不合理了。

衛福部社家署長周道君說，兒少成長津貼預算將比照現行育兒津貼、托育補助作法，由中央、地方共同分擔，如何分配，尚需討論，確認後地方也須設法自籌。衛福部次長呂建德指出，中央與地方如何合力負擔，具體預算來源，由行政院主計總處主責訂定。

行政院發言人李慧芝補充，賴總統已說明，政府會嚴守財政紀律，確保新增預算不會排擠到任何原有的預算。

石崇良 賴清德 郭國文

延伸閱讀

賴總統拍板人口對策新戰略 盧秀燕給建議：不要中央開支票地方埋單

人口對策投注3800億元…陳時中：財源為公務預算 成長津貼以作業要點發放

賴總統拋18項少子女對策 黃國昌酸：不要連抄都抄不好

有別藍白台灣未來帳戶 石崇良：成長津貼「無自存」不擴大貧富差距

相關新聞

18項戰略 3800億元救少子化

賴清德總統昨天宣布政府因應少子化與人口結構挑戰的十八項戰略，新政策預估一年將增加二○五○億元預算，連同既有少子化政策，總計將投注三八○○億元，各項優惠措施疊加後估有二七七○萬人次受惠；行政院將成立人口對策新戰略執行小組，由行政院長卓榮泰擔任召集人，追蹤政策執行進度。

津貼救少子化 學者：錢沒花在刀口上

針對總統賴清德提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」十八項政策，學者指出錢未花在刀口上，對改善少子化恐無實質幫助；民團雖肯定但也認為改革力道有限，建議延長陪產假，並擴大社會住宅等公共支持系統量能。

人口對策 在野黨憂「看得到吃不到」

賴清德總統昨拋出五千元成長津貼等十八項人口對策新戰略，在野黨立委普遍憂心恐「看得到吃不到」，縣市首長擔憂財政來源及穩定性，國民黨昨天也在立法院排審「台灣未來帳戶草案」，並批評政院版「抄襲割稻尾」。

30萬人受惠 6大措施 勞長拚明年上路

為支持育兒家庭，勞動部規畫加碼婚假、產假等六大措施，新增的休假天數工資，雇主可向勞動部申請補助，但企業會面臨人力調度與其他同事負擔，勞動部長洪申翰表示，短時間的人力缺口可用職代津貼支援，長時間的人力需求則補助替代人力訓練費，相關修法作業中，期盼明年元旦上路，預估將有卅萬受雇者受惠。

觀察站／撒錢催生沒目標 難解難養現實

面對少子女化浪潮，賴清德總統選在就職兩周年，豪擲逾兩千億元推出十八項新戰略，大禮包背後不乏選舉考量，但政策本身卻難掩缺乏具體目標、財源穩定與否，以及政策能否延續等種種疑慮，這些根本問題，恐怕才是政策能否落實的最大考驗。

【重磅快評】賴總統18套催生大禮包 暗藏3大未爆彈

面對少子女化國安危機，賴清德總統今天公布「台灣人口對策新戰略」，一口氣祭出18項政策大禮包，包括0到18歲每月5000元成長津貼、生育補助加碼、產假延長、婚育宅與減稅方案等措施，堪稱近年最大規模的催生政策。府方人士定調，此次方案規模接近GDP的1%，將決定台灣未來10年的人口結構與國家韌性。外界最大的疑問是，今天發津貼、明天誰埋單？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。