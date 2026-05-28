人口對策 在野黨憂「看得到吃不到」

賴清德總統昨拋出五千元成長津貼等十八項人口對策新戰略，在野黨立委普遍憂心恐「看得到吃不到」，縣市首長擔憂財政來源及穩定性，國民黨昨天也在立法院排審「台灣未來帳戶草案」，並批評政院版「抄襲割稻尾」。

立法院衛環委員會昨逐條審議國民黨、民眾黨團提案台灣未來帳戶（ＴＦＡ）草案，與民進黨立委郭國文提出的台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案，朝野初審通過第一條「總則」，其餘章節均保留交由黨團協商。

衛福部長石崇良說，政府的「成長津貼」與立委提出的「台灣未來帳戶」很大不同在於，成長津貼原則上不會有「自存款」。成長津貼每年預算約一八○○億元，都由中央跟地方共同負擔，過去整體約八比二，部分縣市財政較好就會多負擔一點。

立委提出的未來帳戶，讓家長也可以自提幫孩子存錢。但賴政府提出的成長津貼專戶，沒有要給家長參與。

賴總統說，這是國家對於未來的重要戰略投資，盼為下一代累積競爭力，比照勞保基金設計包含保底機制，由政府負責管理操作，若收益較高就歸給孩子；家長有錢可以另外自由操作。

藍白立委質疑執政黨雙標，國民黨立委陳菁徽、廖偉翔都說，去年國民黨與民眾黨就共同推ＴＦＡ，遭綠營批評、抹黑，賴總統如今拋出兒童未來帳戶，政治收割意味濃厚。

民眾黨主席黃國昌質疑，政府財源從何來？民眾黨立委邱慧洳指出，ＴＦＡ的用途明確限定在五大方向：就學、就業、房屋自備款、租金、創業，是人才培育重要投資。她質疑，○到十八歲成長津貼法源在哪？依法行政不應該只是口號，沒有法源的政策，容易朝令夕改。

賴總統指出，人口對策新戰略早在他競選總統時就已提出，並指藍營仍停在給付式的少子女化政策，政府是全面有系統性的提出完整計畫，讓國家、社會、企業來跟家庭分擔養兒育女的責任，兩者明顯不同。

立法院社福及衛環委員會昨天完成「台灣未來帳戶特別條例草案」初審，但草案內容全數保留，送交朝野黨團協商。記者曾吉松／攝影

對財源問題，政務委員陳時中表示，一年預算三八○○億元將以公務預算，目前未規畫舉債支應；對於稅收若減少，政策延續性恐受質疑，他說，政策推出前已衡量經濟發展且精算。

不過，台中市長盧秀燕憂心若「中央開支票，地方埋單，何其忍心」，也沒誠意。她說，稅收幾乎都在中央，如果地方只要分攤一點，以現有財政狀況還算可以，但如果地方要分攤三成甚至一半，就太不合理了。

衛福部社家署長周道君說，兒少成長津貼預算將比照現行育兒津貼、托育補助作法，由中央、地方共同分擔，如何分配，尚需討論，確認後地方也須設法自籌。衛福部次長呂建德指出，中央與地方如何合力負擔，具體預算來源，由行政院主計總處主責訂定。

行政院發言人李慧芝補充，賴總統已說明，政府會嚴守財政紀律，確保新增預算不會排擠到任何原有的預算。