18項戰略 3800億元救少子化

賴清德總統昨天宣布政府因應少子化與人口結構挑戰的十八項戰略，新政策預估一年將增加二○五○億元預算，連同既有少子化政策，總計將投注三八○○億元，各項優惠措施疊加後估有二七七○萬人次受惠；行政院將成立人口對策新戰略執行小組，由行政院長卓榮泰擔任召集人，追蹤政策執行進度。

總統：力道與韓差不多

賴總統表示，這是台灣邁向新公共化的關鍵一步，要把育兒重擔從個人肩膀上，提升為國家、社會和企業共同支持體系，讓工作與家庭不再是單選題；讓台灣從「補助式育兒」，全面升級為「公共支持式育兒」；投注三八○○億元約占台灣ＧＤＰ百分之一，力道與韓國差不多。

行政院長卓榮泰指出，新戰略突破舊有思維，不再以補助為單一選項，對人工生殖、未婚生子的小孩同樣尊重跟照顧，即「婚育脫鉤」，並納入性別共同參與的思維。行政院秘書長張惇涵指出，政策盼能全面協助三明治世代到Ｚ世代，也盼獲得朝野政黨支持。

「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」十八項措施分為五個面向，包括安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓五面向。安心生養方面，包含○歲至十八歲的成長津貼、弱勢兒少發展帳戶存錢變兩倍、擴大人工生殖補助、生育保險每胎十萬元。

關於成長津貼，第一階段○歲至未滿六歲全額撥給家庭自由運用；第二階段六到十八歲一半自由運用、一半進入兒少成長津貼專戶，由國家提撥預存、管理投資，保底兩年期定存利率。

行政院秘書長張惇涵說明時指出，等於國家投資孩子從出生到成年至少一○八萬元，其中七十二萬元在成長過程中就能使用，滿十八歲則會多一筆至少卅六萬元的成年禮；若加總整體人口政策補助，整體而言，國家挹注一名孩子到成年的經費達一五四萬元。

學貸利息再降百分之一

教育加碼部分，為減少青年學貸負擔，學貸利息將再降百分之一至百分之零點七七五，畢業後一年開始還款展延至兩年，差額由政府負擔。

友善職場部分，婚假擴大為十四天、產假十二周、陪產假十四天，增加日數的工資由政府補貼；育兒留停部分，雙親各領滿六個月育嬰留停津貼後，可各再多領三個月，合計最高十八個月，並提高投保薪資上限，使津貼補助可超過四萬元。

育兒假雙親合計120日

育嬰假也升級為育兒假，年齡從○至三歲，擴大為○至六歲，雙親可按日申請，且從卅日增加到六十日，兩人合計一二○日。

政府同時提出職代津貼，不分企業規模每名職代員工每天補助八百元，另兩百人以下企業聘長期替代人力，每名則補助兩萬元。政策也將育兒「彈性上下班」或減工時，從○歲至三歲延長到十二歲，勞工每日可減少一小時工時且不減薪，由政府補助企業全額工資。

企業提供托育服務支出可自營利事業所得額中加倍減除至百分之兩百，並提供自辦托育、新建托兒設施補助最高五百萬元。