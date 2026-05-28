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搶救少子化年砸3,800億元 總統端出18項措施

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
賴清德總統昨天率領府院團隊向國人說明「人口對策新戰略」共18項措施。記者杜建重／攝影
賴清德總統昨天率領府院團隊向國人說明「人口對策新戰略」共18項措施。記者杜建重／攝影

賴清德總統昨（27）日端出「人口對策新戰略」共18項措施，合計年度預算達3,800億元，政院預估將有逾2,770萬人次受益，從生育、養育、教育全程加碼支持，今日將於行政院會通過相關法案。

少子女化已是國安問題，賴總統昨日召開國安會議，會後並率領行政團隊召開記者會，18項政策一次上菜。賴總統表示，這是台灣邁向新公共化關鍵一步，把養兒育女責任提升為國家、社會、企業共同分擔，讓工作與家庭不再是單選題。

3,800億元預算包含新增預算2,050億元。其中最受關注的兒少成長津貼，18歲以下每人每月5,000元，滿6歲後半數存入專戶，採「勞動基金」模式，委外代操，並保底2年期定存利率。

賴總統指出，每月2,500元存入專戶，政府將委託專業金融團隊管理投資，政府操作收益較高，保底機制跟勞保基金設計一致，當孩子滿18歲，專戶資金就能領出，成為國家送給青年的「成年禮」。

另也包括生育補助加碼，無論任何社會保險，一律補足至每胎10萬元；人工生殖也加碼補助，未滿40歲，第一至三次做人工生殖補助15萬元，第四至六次補助6萬元。40歲至未滿45歲，第一至三次做人工生殖補助13萬元。

除了加碼補助，政府也祭出減稅。財政部長莊翠雲說，養育0至18歲未成年子女，每人免稅額增50%，拚明年報稅適用，減稅利益80億元；育兒宅房屋稅、地價稅最低可免稅，減稅利益約50億至75億元。三稅減免的減稅利益合計達155億元。

在居住方面，賴總統說明，將大力提供婚育宅，包括擴大提供40%社宅作為婚育宅，及透過容積獎勵鼓勵民間合作，取得婚育宅。學齡前幼兒租期最長可達12年，新婚二年內家庭租金補貼加碼到1.5倍，每生一個孩子再加0.5倍。

賴總統提到，居住減壓的確是這次政策中非常重要的一環。有些年輕人面對高房價或租屋壓力，所以在結婚生子時產生疑慮。政府在減輕租屋壓力方面特別著力，希望政府角色是讓家庭成為最溫暖的堡壘，而不是經濟負擔。

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