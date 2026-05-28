搶救少子化18項新措施 工商界憂人力調度困難

賴清德總統昨（27）日宣布因應少子女化挑戰的18項新措施，包括彈性工時與延長婚假、產假等假別。三三會理事長林伯豐表示，當前產業界缺工問題尚未解決，預期會持續加劇情況下，政府在未與工商團體協商下，貿然提出這些措施，恐怕會造成企業人力調度上的困難。

針對政策規劃12歲以下孩童家長可彈性上下班或減少工時，減工時可領全薪等職場措施，林伯豐認為，有些企業會擔心員工請假與減工時，將增加企業人力調度上的困難。

尤其在當前缺工問題仍然嚴重，且經濟情勢仍充滿挑戰的前提下，特別是傳統產業正面臨經營困難之際，政府相關措施，預期將讓企業更加困難。

林伯豐認為，因應人力短缺與請假彈性增加，企業要持續發展AI，思考如何運用AI來減少作業人員，經營經營效率並強化競爭力。