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政府搶救少子女化 擘劃長期財源 才能安心生養

經濟日報／ 記者 翁至威余弦妙

政府搶救少子女化，一年要砸3,800億元，所需預算龐大。行政院提到「三不」：不設專法、不排擠其他預算、目前不規劃舉債因應，強調完整盤算國家財政能力，相關方案均經反覆精算，不是「想到就編」。

然而外界關注，養一個孩子要18年，在財政量能有限，預算又缺乏專法法源下，如何確保18年不斷炊？政府務必要擘劃長期財源，並對外清楚說明，民眾才能安心生養。

賴清德總統率領執政團隊，親自宣布18項少子女化對策，府院都強調，這是同步考量財政穩健下所推出的政策，每年3,800億元預算，占台灣國內生產毛額（GDP）約1％，與南韓大致相當，強調這是必要投資。

行政院政委陳時中表示，在兒少成長津貼專戶方面，將以「作業要點」行政命令方式推動，不另設專法，至於預算部分，主要以公務預算支應，目前不規劃舉債，但仍須由財主單位評估。

政院表態不訂專法，強調兒少成長津貼屬行政給付，類似育兒津貼、就學補助、租金補貼等，未必需專法授權，政院傾向以行政命令保留彈性，更能因應未來財務及受益人需求調整內容。

但外界關注若政黨輪替，未有專法授權是否可能導致政策中斷？陳時中表示，就算立法，未來也可能修法調整，重點是朝野是否支持好政策。

不過政府財政量能有限，以今年預算案數來看，歲入歲出將差短1,727億元，過去在2012年，也曾出現單年2,140億元的差短，並非每年都有餘裕；稅收也並非年年超徵，例如2020年、2025年稅收都是短徵。若財源缺乏長期規劃，恐難以說服年輕人勇敢生養。

政院 行政院

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