婚假產假補貼政府加碼 呼籲企業支持育兒

賴清德總統昨（27）日宣布18項人口新政，其中在友善職場方面，婚假、產假、陪產假同步擴大；育兒家長可申請提早一小時下班，對企業人力調度形成挑戰。為協助企業因應，政府也祭出補貼、減稅優惠，呼籲企業共同支持育兒。

根據規劃，婚假將從現行八天擴大至14天；產假將從現行八周，擴大至12周，增加的四周，媽媽們可視自身恢復狀況與意願，申請提前銷假；陪產假從七天擴大至14天。上述新增天數工資，經雇主給付工資後，都可向勞動部申請補助。

同時也將育嬰家升級為育兒假，適用年齡從3歲增加至6歲，留停可以日為單位申請，以「日」請假的天數，從30天，提高為60天。

為讓爸爸分攤照顧，政府推出「育兒留停津貼6+3」方案。只要雙親「都」請滿六個月留職停薪，可各自再多請領三個月津貼，等於雙親合計最多可領18個月。

另外，未來也將同時提高就保投保薪資上限，每月最高可領超過4萬元。

政府也推動「彈性減工時」制度，讓有照顧需求的父母，可以提早一小時下班，或在總工時不變的狀況下，用彈性上下班的方式去接送小孩。減少工時而少掉的薪水，由政府「全額補助」。這項措施，台北市先前已率先試辦。

企業支持方面，勞動部長洪申翰表示，補貼企業加給職代津貼，每名員工每日補助800元。200人以下企業建立職務代理津貼制度或新聘替代人力，定額獎補助2萬元。

另外，企業設置托兒設施或提供托育服務支出，將提供租稅優惠，可就支出金額的200%，自營利事業所得額中減除，例如支出10萬元，可自所得減除20萬元。