人口對策投注3800億元…陳時中：財源為公務預算 成長津貼以作業要點發放

賴清德總統宣布政府因應少子女化與人口結構挑戰18項戰略，粗估新增2050億元，總計投注3800億元。行政院政務委員陳時中今天說，財源主要來自公務預算，暫時沒有舉債規畫；針對0到18歲成長津貼，他說，兒少成長津貼專戶非兒少版TISA，將比照育兒津貼，設作業要點維持彈性。

對於人口對策新戰略，陳時中說，著眼點不只在生育率，而是希望做到經濟支持、友善職場及穩居，促進生育行為，由於政策比過去更全面、支持力道更強，相信一定會有成效；對於政策目標，陳時中說，一定會訂相關KPI，待人口對策新戰略執行小組成立後，會展開相關作業。

18項策略預計新增2050億元預算，陳時中說，財源仍以公務預算為主，主要用於成長津貼，少部分是擴大加碼的生育補助、人工生殖補助、職代津貼等；至於是否舉債支應，他說，規畫政策主計總處和相關單位都再三盤算，目前沒有舉債計畫，但最終仍要看主計總處的財務安排。

0至18歲每人每月5000元成長津貼方面，陳時中說，法源規畫比照育兒經貼採作業要點處理，由衛福部作為主管機關；但他強調，兒少成長津貼專戶並非「兒少版TISA」。行政院發言人李慧芝說明，成長津貼為行政給付性質，在法律保留原則上標準會比較寬鬆，現有就學補助、中央擴大租金補貼也是如此處理。

對於收養孩童，陳時中說，只要有戶籍都可以領成長津貼，若由機構照顧，會交給相關負責人，但要用在孩子身上；若孩子18歲前死亡，由於這筆錢是國家預存，不符合財產概念，從法律概念來看，應該停止，但目前尚在討論，如比照勞保以死亡給付等方式處理都在考慮範圍中。

至於如遇國外案例，父母持續領取成長津貼，卻生而不養情況，陳時中說，因為是對人民有利的事情，目前傾向寬鬆處理，但如何兼顧情理法尚有爭執；未來作業要點應該會明訂處理方式，有些弊端也不能不考慮。

行政院決定以行政給付方式發放成長津貼，立法院衛環委員會正審議朝野所提「台灣未來帳戶特別條例草案」，媒體關注若通過立法，後續政策如何進行。陳時中表示，專法恐涉及增加預算將有爭議，立法院有討論版本很好，但政院版本18項、5策略更全面。

對於僅以行政給付方式是否有政策穩定性的疑慮，陳時中表示，就算是立法，後續也可以透過修法變動，因此最終用作業要點方式來維持彈性，且不管什麼政府，好的政策都應該延續。

針對政策是否跟在野黨溝通，陳時中直言，提出政策是溝通的開始，政府秉持開放態度，希望對人民好的事情，大家能共同支持，政策能夠成功，是朝野各界大家一起努力的成果，但政策有什麼樣的閃失，執政黨必然要負責任。

各界關切，國民黨團總召傅崐萁加碼少子化政策，陳時中則示警稱應遵守「財政紀律法」，國家財政若沒有紀律，不斷加碼未適當分配，不是國家跟人民之福。