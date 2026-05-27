民眾黨團酸賴總統執政兩年「終於睡醒」 非要等到選舉年才亂開支票割稻尾
針對賴清德總統拋出18項少子女化對策，民眾黨立法院黨團表示，立法院今天排審「台灣未來帳戶特別條例」，賴總統就在同一天大動作舉行記者會搶收割，還說很多支票內容需要透過修法，「請問賴總統前兩年到底在幹嘛？難道非要等到選舉年，再跑出來亂開支票、割稻尾？」
賴總統上午與府院團隊舉行記者會，宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，包含0到18歲成長津貼、擴大人工生殖補助、育兒家庭減稅，還有延長婚假、產假、陪產假等，因應少子女化與人口結構挑戰。
民眾黨立法院黨團稍早發布新聞稿表示，賴總統執政兩年終於睡醒，敲鑼打鼓宣布「0到18歲國家養」戰略方案，完全就是抄襲民眾黨與國民黨共同提出的「台灣未來帳戶（TFA）」，賴政府不但抄得慢，而且還抄不到精髓，民進黨立委林月琴批評「台灣未來帳戶」會擴大貧富差距，聲稱弱勢家庭連500元都無法自提，重重打臉賴總統。
民眾黨團指出，為了解決家庭居住問題，社會住宅用於婚育宅的比例，要從現行的20%擴大到40%，然而內政部今年1月才宣稱「他們辦不到，最多只能10%」，如今賴總統大手一揮就翻倍，內政部長劉世芳一句話也不敢吭，只是社宅量能嚴重不足，是否也在變相壓迫青年權益？
民眾黨團再指出，賴總統拋出的彈性工時對策，則是類似民眾黨團早就提出的「性別平等工作法」修正草案，增訂親職假、親職教育假等與家庭照顧假等假別，民進黨立委過去2年不排審，現在卻粗暴宣布「孩童家長不分事由，都可彈性或減少1小時工時」，直接由政府「補助」工資或訓練職代費用就好，賴總統真是不食人間煙火。
民眾黨團表示，立法院今天排審「台灣未來帳戶特別條例」，賴總統就在同一天大動作舉行記者會搶收割，民進黨立委李坤城不斷干擾、堅持按照現行作業辦法就好，賴總統卻說很多支票內容需要修法，「請問賴總統前兩年到底在幹嘛？難道非要等到選舉年，再跑出來亂開支票、割稻尾？」
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