聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統公布人口新戰略18項措施 許宇甄批：遲來補課、割稻尾

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

政府推出因應少子化「大禮包」，賴清德總統公布18項措施。國民黨團首席副書記長許宇甄說，民進黨執政多年，卻讓台灣出生數一路下滑，賴總統今提出18項措施，大量借鏡韓國近年人口政策，又看到在野黨持續提出具體政策，不是超前部署，而是遲來補課、割稻尾式的政治包裝。

許宇甄表示，賴總統今提出18項措施，看似氣勢宏大，實則是把在野黨早已提出的育兒補助、兒童未來帳戶、學貸減壓、托育支持與育兒減稅等主張重新包裝，大量借鏡韓國近年人口政策。韓國總生育率曾在2023年跌到0.72，2025年回升到0.8，新生兒突破25.4萬人。

許宇甄說，韓國值得台灣借鏡的不只是補助金額，而是政府承認少子化是「人口國家緊急狀態」，處理婚前、婚後、住房、生育到職場支持；更把企業拉進來分擔，員工請育嬰假，企業聘替代人力有補助，同事分攤工作也有支持，企業生育獎金還可全額免稅。代表韓國已看清楚，不能讓生育變成職場怨氣來源，更不能讓生孩子等於職涯中斷、同事加班、公司受損。

許宇甄說，少子化不是今天才發生，民進黨執政多年，卻讓台灣出生數一路下滑，年輕人越來越不敢婚、不敢生、不敢養。如今看到韓國政策讓出生率反彈，看到國民黨持續提出「0到15歲每月5000元育兒補助」、「0到6歲健保免費」、「0到6歲托育每半年補助2萬元」等具體政策，在野黨也共同推動台灣未來帳戶，主張由政府替孩子建立長期資產帳戶，賴政府才急忙推出一套看似完整、實則拼裝的政策包。這不是超前部署，而是遲來補課、割稻尾式的政治包裝。

許宇甄強調，只要是福國利民的法案，請民進黨不要再不副署、不執行、不編預算，更不要把人民真正需要的政策扣上破壞財政紀律的帽子。真正的國安，是讓每一個願意成家、生養孩子的家庭，都看得見希望、撐得起明天。

許宇甄 少子化 賴清德

延伸閱讀

一口氣公布18項人口對策新戰略 賴總統1130記者會說明

賴總統推因應少子化大禮包政策 藍委憂恐「看得到吃不到」

賴總統拋18項少子女對策 黃國昌酸：不要連抄都抄不好

家庭支持18項措施 賴總統致詞全文：企托支出200%租稅減免

相關新聞

18項戰略 3800億元救少子化

賴清德總統昨天宣布政府因應少子化與人口結構挑戰的十八項戰略，新政策預估一年將增加二○五○億元預算，連同既有少子化政策，總計將投注三八○○億元，各項優惠措施疊加後估有二七七○萬人次受惠；行政院將成立人口對策新戰略執行小組，由行政院長卓榮泰擔任召集人，追蹤政策執行進度。

人口對策 在野黨憂「看得到吃不到」

賴清德總統昨拋出五千元成長津貼等十八項人口對策新戰略，在野黨立委普遍憂心恐「看得到吃不到」，縣市首長擔憂財政來源及穩定性，國民黨昨天也在立法院排審「台灣未來帳戶草案」，並批評政院版「抄襲割稻尾」。

觀察站／撒錢催生沒目標 難解難養現實

面對少子女化浪潮，賴清德總統選在就職兩周年，豪擲逾兩千億元推出十八項新戰略，大禮包背後不乏選舉考量，但政策本身卻難掩缺乏具體目標、財源穩定與否，以及政策能否延續等種種疑慮，這些根本問題，恐怕才是政策能否落實的最大考驗。

津貼救少子化 學者：錢沒花在刀口上

針對總統賴清德提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」十八項政策，學者指出錢未花在刀口上，對改善少子化恐無實質幫助；民團雖肯定但也認為改革力道有限，建議延長陪產假，並擴大社會住宅等公共支持系統量能。

30萬人受惠 6大措施 勞長拚明年上路

為支持育兒家庭，勞動部規畫加碼婚假、產假等六大措施，新增的休假天數工資，雇主可向勞動部申請補助，但企業會面臨人力調度與其他同事負擔，勞動部長洪申翰表示，短時間的人力缺口可用職代津貼支援，長時間的人力需求則補助替代人力訓練費，相關修法作業中，期盼明年元旦上路，預估將有卅萬受雇者受惠。

【重磅快評】賴總統18套催生大禮包 暗藏3大未爆彈

面對少子女化國安危機，賴清德總統今天公布「台灣人口對策新戰略」，一口氣祭出18項政策大禮包，包括0到18歲每月5000元成長津貼、生育補助加碼、產假延長、婚育宅與減稅方案等措施，堪稱近年最大規模的催生政策。府方人士定調，此次方案規模接近GDP的1%，將決定台灣未來10年的人口結構與國家韌性。外界最大的疑問是，今天發津貼、明天誰埋單？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。