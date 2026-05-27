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總統宣布彈性工時不減薪補助 黃偉哲：切中年輕家長痛點

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲。記者吳淑玲／攝影

賴清德總統宣布「台灣人口對策新戰略」，將少子女化預算提升至接近 GDP 的 1%，展現國家級的宏觀高度與魄力，協助年輕家庭減輕壓力。

南市府表示，中央這次大幅度提高生育給付、延長育嬰留停津貼，並創新推出 12 歲以下家庭的「彈性工時不減薪」補助，切中許多年輕家長的實際痛點，台南市政府將積極對接中央政策。

台南市政府表示，少子女化已是國安層級的重要課題，也是台南市施政重點。市府已於今年4月20日依市長黃偉哲指示，針對少子女化議題進行協商，成立跨局處小組定期檢討、盤點現行措施及精進創新作為，後續將全力配合中央政策。

南市府表示，市長黃偉哲一直以來都將友善育兒列為施政重點，任內推動人口政策，包括提高生育獎勵金、推動好孕專車、孕婦安胎與家事協助、月嫂媒合平台，以及擴充公托、居家保母、親子館與定點臨托等資源，並同步推動婚孕檢查、不孕症補助、社宅育兒支持、幼托服務、婦幼交通及友善親子公共空間等措施，減輕年輕家庭育兒負擔。

後續將持續配合中央政策，從婚育支持、托育量能、教育資源、居住環境到友善職場等五大面向持續精進，打造讓年輕人願意留在台南安心成家、生養下一代的友善城市，共同面對少子化挑戰。

黃偉哲 少子化 賴清德

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