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政府推人口對策新戰略 賴總統籲黨公職強化宣傳

中央社／ 台北27日電

兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中執會致詞表示，政府將推動「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」，以「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」4大策略、18項措施，協助國人兼顧工作與家庭，並要求黨公職加強向社會宣傳政策內容。

民進黨下午中執會後，民進黨發言人吳崢轉述賴清德會中致詞。賴清德表示，今天早上，他在國安高層會議聽取行政院的報告後，隨即召開記者會，向國人宣布政府將推動「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」。

賴清德表示，這個行動方案，將透過「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」4大策略，從「安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓」5大面向，推動18項措施。政府提出這18項措施，就是希望能在婚、孕、養育、家庭照顧與職場支持等面向，給予國人更多實質協助，讓大家能夠兼顧工作與家庭，減輕年輕世代負擔，更有信心追求夢想。

賴清德請所有黨公職與黨部員工，共同協助行政團隊，在地方加強向社會大眾宣傳，讓民眾了解各項政策內容，可以感受到政府照顧人民的用心。唯有中央與地方步調一致、共同努力，才能讓國家政策、地方建設與民生照顧更加順利推進，讓台灣發展持續穩健前行。

賴清德 吳崢 民進黨

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