兒少成長津貼、未來帳戶解貧富差距？專家搖頭：政府無法區分經濟能力

在野黨提出「台灣未來帳戶」為兒少存款5萬元，且可由家長自存、雇主也可提撥，賴清德總統宣布將發放「兒少成長津貼」，0至18歲每月給5千元，衛福部長石崇良稱，相對在野黨版本，因無自存款設計，成長津貼可減少貧富差距。專家點出，兒少成長津貼發放總額不過百萬元規模，催生效果有限，且採不設限制的普發制度，未把錢花在刀口上，根本原因是政府無法區分民眾經濟能力。

在野黨提案「台灣未來帳戶」，由政府存入起始金5萬元，後續每年存入1萬元，直至兒少年滿12歲為止，且家長可自行存款每年至高10萬元，雇主也能提撥每年至多5萬元，且提撥款項可扣抵稅額，帳戶款項在兒少年滿18歲後才可領取。賴總統所提兒少成長津貼，則是每月發放5千元，0至6歲發給家長，6至18歲每月2500元領現金，2500元存入為兒少設立的帳戶。

台北商業大學財稅系教授韓幸紋指出，從過去私校學費補助，至目前枱面上各項津貼政策，常有「未設定條件，全數普發」問題，必須先瞭解政策目的為何？她近期一項研究顯示，如有一筆「意外之財」，民眾需拿到至少500萬元，才有意願生養小孩，也就是依這類津貼政策，發放金額至多為百萬元規模，對解決我國少子化、出生人口數不及11萬的現況，並無實質幫助。

「津貼政策至多僅能降低養育小孩的負擔。」韓幸紋說，以兒少成長津貼為例，所需預算規模達一、二千億規模，並不是小錢，政策既為解決養小孩負擔，應鎖定「養小孩真有負擔的經濟弱勢民眾」，而不是全數普發，就連經濟狀況良好、不需津貼協助的民眾也能領到錢，導致經費無法用在刀口上，而政府未訂出領取條件的原因，研判是「無法區分民眾經濟能力。」

外界常認為，以所得稅課稅所得，即可區分民眾經濟能力，作為津貼發放依據。韓幸紋指出，現行所得稅制度，證券交易所得完全免稅，導致所得稅課稅所得無法反應民眾實際財力，政府應綜合不同所得來源，設計出一套指標，區分民眾實際經濟能力，並鎖定經濟能力不佳的民眾給予補助、補貼，才有助對症下藥、將經費花在刀口上。