聽新聞
0:00 / 0:00

兒少成長津貼、未來帳戶解貧富差距？專家搖頭：政府無法區分經濟能力

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
為解決少子化問題，賴清德總統提出少子女化大禮包。記者胡經周／攝影
為解決少子化問題，賴清德總統提出少子女化大禮包。記者胡經周／攝影

在野黨提出「台灣未來帳戶」為兒少存款5萬元，且可由家長自存、雇主也可提撥，賴清德總統宣布將發放「兒少成長津貼」，0至18歲每月給5千元，衛福部長石崇良稱，相對在野黨版本，因無自存款設計，成長津貼可減少貧富差距。專家點出，兒少成長津貼發放總額不過百萬元規模，催生效果有限，且採不設限制的普發制度，未把錢花在刀口上，根本原因是政府無法區分民眾經濟能力。

在野黨提案「台灣未來帳戶」，由政府存入起始金5萬元，後續每年存入1萬元，直至兒少年滿12歲為止，且家長可自行存款每年至高10萬元，雇主也能提撥每年至多5萬元，且提撥款項可扣抵稅額，帳戶款項在兒少年滿18歲後才可領取。賴總統所提兒少成長津貼，則是每月發放5千元，0至6歲發給家長，6至18歲每月2500元領現金，2500元存入為兒少設立的帳戶。

台北商業大學財稅系教授韓幸紋指出，從過去私校學費補助，至目前枱面上各項津貼政策，常有「未設定條件，全數普發」問題，必須先瞭解政策目的為何？她近期一項研究顯示，如有一筆「意外之財」，民眾需拿到至少500萬元，才有意願生養小孩，也就是依這類津貼政策，發放金額至多為百萬元規模，對解決我國少子化、出生人口數不及11萬的現況，並無實質幫助。

「津貼政策至多僅能降低養育小孩的負擔。」韓幸紋說，以兒少成長津貼為例，所需預算規模達一、二千億規模，並不是小錢，政策既為解決養小孩負擔，應鎖定「養小孩真有負擔的經濟弱勢民眾」，而不是全數普發，就連經濟狀況良好、不需津貼協助的民眾也能領到錢，導致經費無法用在刀口上，而政府未訂出領取條件的原因，研判是「無法區分民眾經濟能力。」

外界常認為，以所得稅課稅所得，即可區分民眾經濟能力，作為津貼發放依據。韓幸紋指出，現行所得稅制度，證券交易所得完全免稅，導致所得稅課稅所得無法反應民眾實際財力，政府應綜合不同所得來源，設計出一套指標，區分民眾實際經濟能力，並鎖定經濟能力不佳的民眾給予補助、補貼，才有助對症下藥、將經費花在刀口上。

賴清德 石崇良

延伸閱讀

石崇良：成長津貼預計每年編1800億 中央、地方依比例分擔

成長津貼、免費篩檢 賴公布應對少子化策略

0到18歲成長津貼、育兒留停6+3 賴總統：補助變公共支持育兒

成長津貼 作家建議在野黨加碼「18歲以上全職學生」

相關新聞

18項戰略 3800億元救少子化

賴清德總統昨天宣布政府因應少子化與人口結構挑戰的十八項戰略，新政策預估一年將增加二○五○億元預算，連同既有少子化政策，總計將投注三八○○億元，各項優惠措施疊加後估有二七七○萬人次受惠；行政院將成立人口對策新戰略執行小組，由行政院長卓榮泰擔任召集人，追蹤政策執行進度。

人口對策 在野黨憂「看得到吃不到」

賴清德總統昨拋出五千元成長津貼等十八項人口對策新戰略，在野黨立委普遍憂心恐「看得到吃不到」，縣市首長擔憂財政來源及穩定性，國民黨昨天也在立法院排審「台灣未來帳戶草案」，並批評政院版「抄襲割稻尾」。

觀察站／撒錢催生沒目標 難解難養現實

面對少子女化浪潮，賴清德總統選在就職兩周年，豪擲逾兩千億元推出十八項新戰略，大禮包背後不乏選舉考量，但政策本身卻難掩缺乏具體目標、財源穩定與否，以及政策能否延續等種種疑慮，這些根本問題，恐怕才是政策能否落實的最大考驗。

津貼救少子化 學者：錢沒花在刀口上

針對總統賴清德提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」十八項政策，學者指出錢未花在刀口上，對改善少子化恐無實質幫助；民團雖肯定但也認為改革力道有限，建議延長陪產假，並擴大社會住宅等公共支持系統量能。

30萬人受惠 6大措施 勞長拚明年上路

為支持育兒家庭，勞動部規畫加碼婚假、產假等六大措施，新增的休假天數工資，雇主可向勞動部申請補助，但企業會面臨人力調度與其他同事負擔，勞動部長洪申翰表示，短時間的人力缺口可用職代津貼支援，長時間的人力需求則補助替代人力訓練費，相關修法作業中，期盼明年元旦上路，預估將有卅萬受雇者受惠。

【重磅快評】賴總統18套催生大禮包 暗藏3大未爆彈

面對少子女化國安危機，賴清德總統今天公布「台灣人口對策新戰略」，一口氣祭出18項政策大禮包，包括0到18歲每月5000元成長津貼、生育補助加碼、產假延長、婚育宅與減稅方案等措施，堪稱近年最大規模的催生政策。府方人士定調，此次方案規模接近GDP的1%，將決定台灣未來10年的人口結構與國家韌性。外界最大的疑問是，今天發津貼、明天誰埋單？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。