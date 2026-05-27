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賴總統也推「育兒彈性減工時不減薪」 北市府：樂見中央跟進

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府今年3月已率全國之先推動「育兒減工時不減薪計畫」。台北市長蔣萬安(右二)。本報資料照片
北市府今年3月已率全國之先推動「育兒減工時不減薪計畫」。台北市長蔣萬安(右二)。本報資料照片

賴清德總統今宣布「台灣人口政策新戰略」六大措施，友善職場推「育兒家庭每日減少1小時工時不減薪」。由於北市府今年3月已率全國之先推動「育兒減工時不減薪計畫」，北市勞動局表示，樂見賴總統及中央執政團隊在北市實施3個月後跟進，市府願進一步分享實施經驗，盼中央更快落實、惠及全國。

北市勞動局表示，面對少子女化議題，市長蔣萬安明確要求勞動局研擬政策，讓家長們拿回生活主導權、避免在職場與育兒之間痛苦二選一。為此，北市府在3月1日率全國之先推出「育兒減少工時」計畫，透過「減工時、不減薪」及補助企業薪資成本的制度設計，協助育兒家庭兼顧工作與照顧需求。政策上路至今3個月，已累計超過350家企業響應，並獲得勞工與企業正面回饋。

勞動局表示，從企業的踴躍參與，以及中央的跟進，都顯示市府提出的政策內容，確實符合人民實際需求，也再次證明臺北勇於開路、持續為全國提出新的治理方案；市府也願意持續與中央及各縣市分享臺北經驗，期待中央以人民需求為優先，攜手地方推動人民有感的制度改革。

根據遠見雜誌5月公布最新民調結果顯示，蔣萬安市長的整體滿意度達64.9％，較去年大增10.7個百分點，為全台進步最多，不滿意度也為北市歷年最低紀錄，北市府持續推動政策創新，感謝市民的支持與肯定。

勞動局專門委員周怡孜表示，北市府勇於創新、推出「育兒減少工時」計畫之初，曾迎來包含勞動部洪申翰部長「象徵性試辦」等評語；如今中央執政團隊正式跟進台北模式，證明真金不怕火煉，市府也會持續秉持蔣市長「對的事就要堅持」的精神，為市民福祉全力以赴。

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