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再加碼少子化解方！傅崐萁：生一胎住社宅30年免費 兩胎終身

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨中常會結束後，因為國民黨文傳會主委尹乃菁請辭，會後轉述時，尹拱黨團總召傅崐萁（圖）上台回應媒體問題。記者曾原信／攝影
國民黨中常會結束後，因為國民黨文傳會主委尹乃菁請辭，會後轉述時，尹拱黨團總召傅崐萁（圖）上台回應媒體問題。記者曾原信／攝影

賴清德總統今拍板每月5000元的成長津貼，藍白共提的台灣未來帳戶今也完成初審。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表示，賴總統完全剽竊藍白所提相關政見，但回頭是岸總是好的，他也拋出「生一胎可以30年免費住社會住宅；生兩胎可以終身免費住社會住宅」解決少子化政策。

傅崐萁今在國民黨中常會後受訪表示，非常歡迎賴總統提出成長津貼政策，「就任兩年後突然醒了。要開始真正務實看待國政。」藍白過去兩年推動解決台灣少子化危機與貧富差距懸殊，讓年輕人能勇敢生小孩，包括推出台灣未來帳戶、0到6歲健保費全額免費、給予幼托補助等。

傅崐萁說，過去兩年，當國民黨、民眾黨提出政策，民進黨是如何攻擊，說是掏空台灣、空頭支票、債留子孫，還說踰越憲法。但是今天，賴清德總統回頭是岸，總是好的。他也酸，今年國家代表字不只是「抄」，是「偷」。

傅崐萁說，賴清德總統兩年施政一片空白，完全學習在野黨所提出解決國安危機的相關政策。而且還畫錯重點。真正韓國能夠逆轉少子化最大的原因，除了社會福利相關辦法以外，還有生一胎可以30年免費的住社會住宅；生兩胎可以終身免費的住社會住宅。

傅崐萁說，年輕人不敢生，就是因為在台灣貧富差距懸殊，執政黨治國無能，造成年輕人低薪、無法生養兒女，居住正義問題一直沒有辦法得到解決，而且民進黨居住正義再次跳票。賴總統已經承認承諾社宅沒有辦法興建完成。「看看韓國、想想自己。」所以不要畫虎不成反類犬，畫錯重點。

傅崐萁說，今年稅收超收可能超過一兆元。因為去年台積電AI的成長，所有出口相關產品都漲價一倍以上。所以去年對美國出超將近1500億美元、對大陸出超也是新台幣五兆元，所以今年的稅收大幅成長。國民黨才很負責任提出還稅於民，社會福利來解決國安問題。賴總統應該好好謝謝蔣經國、孫運璿、李國鼎，再向國民黨來看齊。

傅崐萁說，國民黨不只要把社會相關福利能還稅於民以外，還要把這個跳票的社會住宅政策完成，讓青年生一胎能免費居住30年，生兩胎能夠終身免費的住社會住宅。他重申，社會住宅應該要馬上達標，讓青年人生育後，有國家的免費住宅給他們居住，相信少子化的問題、國安危機可以迎刃而解。

傅崐萁 少子化 賴清德 社會住宅

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