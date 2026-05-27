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賴總統拋18項少子女對策 黃國昌酸：不要連抄都抄不好

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
總統府上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴清德總統率領府院團隊向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰，最新的戰略方向。記者杜建重／攝影
總統府上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴清德總統率領府院團隊向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰，最新的戰略方向。記者杜建重／攝影

針對賴清德總統拋出18項少子女化對策，民眾黨主席黃國昌今天表示，樂見執政黨正視少子女化國安危機，並且跟進民眾黨過去倡議的多項政策，然而相關經費未見於年度預算，財源從何而來也沒有任何規畫，「好的政見歡迎抄襲，但不要連抄都抄不好。」

賴總統上午與府院團隊舉行記者會，宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，包含0到18歲成長津貼、擴大人工生殖補助、育兒家庭減稅，還有延長婚假、產假、陪產假等，因應少子女化與人口結構挑戰。

民眾黨下午舉行中央委員會，黃國昌在會中表示，樂見執政黨終於正視少子女化國安危機，並且跟進民眾黨過去倡議的多項政策，然而近3800億元經費並未見於年度預算，未來的財源來自哪裡也沒有任何規畫，到底是從一般歲出預算撙節編列，還是又要仰賴編列特別預算舉債支應？

黃國昌指出，經過負責任地財政計算，民眾黨與國民黨去年推出「台灣未來帳戶（TFA）」時，民進黨立委大舉批評不顧國家財政、大撒幣，期盼現在也能見到民進黨立委拿出抨擊在野黨的力道，好好檢視這份大禮包。

黃國昌質疑，賴總統聲稱「台灣未來帳戶條例草案」提出的實踐，是在民進黨立委郭國文提出版本之後，「恐怕又是讀稿讀錯了」，民眾黨團與國民黨團早在今年1月9日提出「台灣未來帳戶特別條例草案」，至於郭國文則是在今年1月28日才提出相關版本，立法院公報記載得一清二楚，絕非賴總統三言兩語就能扭曲事實。

黃國昌表示，細看這次行政院推出的少子化大禮包，其中包含友善職場的彈性工時、產假與陪產假延長、育兒留停津貼提高，還有居住減壓的婚育家庭減稅與社宅比例調高等方案，皆與民眾黨前主席柯文哲過去提出的少子化政策與勞工政見高度重疊，呼籲民進黨政府「好的政見歡迎抄襲，但不要連抄都抄不好」。

黃國昌 成長津貼 賴清德 民眾黨

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