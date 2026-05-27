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賴總統拍板人口對策新戰略 盧秀燕給建議：不要中央開支票地方埋單

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕對賴清德總統提出的台灣人口對策新戰略提出兩點建議，第一是解釋基金如何操作，第二是不要變成「中央開支票、地方埋單」。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕對賴清德總統提出的台灣人口對策新戰略提出兩點建議，第一是解釋基金如何操作，第二是不要變成「中央開支票、地方埋單」。記者陳敬丰／攝影

賴清德總統今天拍板「台灣人口對策新戰略─家庭支持篇」，預計將投注3800億元，包含0到18歲成長津貼等18項方案。台中市長盧秀燕提出兩點建議，第一是財源，政府似乎打算透過基金操作籌措部分財源，難免讓人不放心；第二是誰出錢，若「中央開支票、地方埋單」，不是高明的執政。

台中市議會今天市政總質詢，國民黨議員黃佳恬質詢表示，賴清德總統今天中午公布台灣人口對策新戰略的具體方案，不知道盧秀燕怎麼看？

盧秀燕答詢表示，賴總統公布的對策中，包含0到18歲每月5000元成長津貼，這項措施最早是國民黨立委提出，總統宣布跟進，她認為要對兩邊都給予鼓勵稱讚；在野黨立委看見問題提出構想，賴總統放下政黨意識願意採納，要給兩邊拍拍手。

盧秀燕提出兩點注意事項，第一是財源，以0到18歲成長津貼為例，國民黨提案是政府編列預算給付，賴總統則提出了類似基金操作的方式，操作得好，政府更有錢，操作不好，可能就會虧損，且由誰操作也是個問題，民眾和民意代表都會擔心，中央應該解釋清楚如何操作。

盧秀燕的第二點建議是「中央開支票，地方埋單，何其忍心」，她比喻，就像男朋友送禮物給女朋友，禮物卻是別人買的，沒有誠意也不高明；稅收幾乎都在中央，如果地方只要分攤一點點，以現有財政狀況還算可以，但如果地方要分攤三成甚至一半，就太不合理了。

盧秀燕強調，台中市今年度補助款已經被扣了157億元，後面還可能繼續被扣，各地方政府窮到不少鄉鎮要「倒店」；她除了向中央提出兩點建議，更希望趕快把補助款還給地方，不用多給，只要按照過去2、30年的補助方式就好。

盧秀燕 賴清德 台中

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