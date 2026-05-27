賴總統拍板人口對策新戰略 盧秀燕給建議：不要中央開支票地方埋單

賴清德總統今天拍板「台灣人口對策新戰略─家庭支持篇」，預計將投注3800億元，包含0到18歲成長津貼等18項方案。台中市長盧秀燕提出兩點建議，第一是財源，政府似乎打算透過基金操作籌措部分財源，難免讓人不放心；第二是誰出錢，若「中央開支票、地方埋單」，不是高明的執政。

台中市議會今天市政總質詢，國民黨議員黃佳恬質詢表示，賴清德總統今天中午公布台灣人口對策新戰略的具體方案，不知道盧秀燕怎麼看？

盧秀燕答詢表示，賴總統公布的對策中，包含0到18歲每月5000元成長津貼，這項措施最早是國民黨立委提出，總統宣布跟進，她認為要對兩邊都給予鼓勵稱讚；在野黨立委看見問題提出構想，賴總統放下政黨意識願意採納，要給兩邊拍拍手。

盧秀燕提出兩點注意事項，第一是財源，以0到18歲成長津貼為例，國民黨提案是政府編列預算給付，賴總統則提出了類似基金操作的方式，操作得好，政府更有錢，操作不好，可能就會虧損，且由誰操作也是個問題，民眾和民意代表都會擔心，中央應該解釋清楚如何操作。

盧秀燕的第二點建議是「中央開支票，地方埋單，何其忍心」，她比喻，就像男朋友送禮物給女朋友，禮物卻是別人買的，沒有誠意也不高明；稅收幾乎都在中央，如果地方只要分攤一點點，以現有財政狀況還算可以，但如果地方要分攤三成甚至一半，就太不合理了。

盧秀燕強調，台中市今年度補助款已經被扣了157億元，後面還可能繼續被扣，各地方政府窮到不少鄉鎮要「倒店」；她除了向中央提出兩點建議，更希望趕快把補助款還給地方，不用多給，只要按照過去2、30年的補助方式就好。