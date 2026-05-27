卓榮泰談少子女化戰略新思維：不再以補助為單一選項、婚育脫鉤

賴清德總統27日公布應對少子女化18項措施，行政院長卓榮泰指出，新戰略突破舊有思維，不再以補助為單一選項，對人工生殖、未婚生子的小孩同樣尊重跟照顧，即「婚育脫鉤」，並納入性別共同參與的概念；他說，行政院將設立人口對策新戰略執行小組，以嚴守財政紀律的方式進行。

台灣出生人口創新低，卓榮泰表示，去年下半年，政府持續關注生育率的發展，且認為要加速新國家人口對策的全盤整理，經過近大半年以上的時間，衡酌已經在上路執行的策略和各項政策，再加上一些新的思維，作為國家重要的戰略投資。

卓榮泰說，新推出的18項措施中有幾乎3分之2是新推出的內容，行政院會立刻設立「人口對策新戰略」執行小組，他將召集相關部會，用目標管理、時間管理及數據管理，讓政策在短期之內呈現，也讓個人、家庭、企業清楚了解這18項新戰略的內容樣貌。

卓榮泰表示，0到18歲政策還有很重要一項是教育過程，讓他們在求學乃至於進入社會的第一年，會有更好的政府支持，因此對於學貸利息減碼、宿舍補助、租屋補助等等，也會繼續對在校生學貸利息予以全數減免，不用再像現在有一部分由在校生自行負擔。

他說，此次新對策是全方位且增加覆蓋率的多個策略，須以嚴守財政紀律的方式進行，行政院會全力以赴。