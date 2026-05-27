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勞動部推育兒友善職場六措施 擬延長婚假至14天、產假12周

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
配合政府推動「台灣人口對策新戰略」，勞動部今天公布六大措施，從婚、孕、養兒育女到友善職場等面向提供年輕家庭協助。記者董俞佳／攝影
配合政府推動「台灣人口對策新戰略」，勞動部今天公布六大措施，從婚、孕、養兒育女到友善職場等面向提供年輕家庭協助。記者董俞佳／攝影

配合政府推動「台灣人口對策新戰略」，勞動部今天公布六大措施，從婚、孕、養兒育女到友善職場等面向提供年輕家庭協助，其中，婚假擬延長至14天、產假延長至12周，打造更友善的育兒職場，讓年輕人敢婚、敢生、敢養，也讓企業更願意留才攬才。

勞動部規畫六大措施包括：加碼婚假、產假及陪產假。現行勞工婚假為8天，未來擬比照軍公教延長為14天；現行8周產假也將延長至12周，讓產婦有更充分時間恢復身心。現行7日陪產檢及陪產假，則規畫延長為14日，讓孕產爸爸能有更多時間陪伴照顧。新增天數的工資，經雇主給付後，可向勞動部申請補助。

第二項措施是延長育兒留停年齡及津貼。勞動部規畫將家長照顧幼兒年齡延長到6歲，並更名為「育兒留停」，全面照顧學齡前兒童。同時，擴大育兒留停津貼補助，雙親只要都領滿6個月津貼，可各再多申領3個月，最長各可請領至9個月，以鼓勵雙親共同分擔照顧責任。勞動部也將增訂就業保險投保薪資分級表，提高津貼實際所得替代率，使保障更貼近勞工需求。

第三項是將30日以日為單位的育嬰留停，升級為60日育兒假。勞動部表示，現行彈性日數30日，未來將升級為60日，並納入育兒留職停薪期間及津貼計算。勞動部也將擴大提供「200人以下企業」支持勞工申請育兒假獎勵，並補助企業加給同事職務代理津貼，降低企業因員工請假而產生的人力調度壓力。

第四項措施則是鼓勵企業建立育兒友善彈性及縮減工時環境。勞動部規畫，針對200人以下企業，若提供育有12歲以下子女員工縮減工時或彈性工時制度，例如每日縮短一小時工時，或彈性調整上下班時間，將給予定額獎勵。為避免員工因縮短工時而減薪，勞動部將補助企業支付員工縮減1小時工時的全額工資，同時提出實質作法，鼓勵企業加給同事職務代理津貼，由政府提供補助。

第五項是給予中小微企業實質支持，補貼同事職務代理津貼及鼓勵新聘替代人力。勞動部表示，這是首次推出「職務代理人津貼」及雇主新聘「替代人力」的招募與訓練成本補助，希望達到「支援同事有津貼」、「老闆補人有資源」、「人力調度有配套」的目標。規畫中，企業為兼顧勞工育兒與人力調度需求，若加給職務代理津貼，每名員工每日補助800元，以協助營造友善職場；200人以下企業若建立職務代理津貼制度或新聘替代人力，也可定額獎補助2萬元。

第六項措施則聚焦企業托育。勞動部表示，為鼓勵企業升級托育環境，5月1日上路的企業新建托兒設施，最高補助500萬元，並補助發放員工育兒補貼。另也已放寬中小企業設立托育機構相關規範、放寬企業托育設置地點限制，並將友善家庭照顧職場環境措施納入上市櫃公司ESG評鑑指標等，目前都已陸續執行。

勞動部也規畫，企業若設置托兒設施或提供托育服務，相關支出將加碼提供租稅優惠，可按支出金額200%自營利事業所得額中減除，藉此提高企業投入員工托育環境的誘因，讓爸媽育兒更放心。

勞動部表示，新制上路涉及修正《性別平等工作法》、《就業保險法》及相關規範，以及增訂友善職場相關獎補助規定，相關修正草案正送行政院審查中。

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