石崇良：成長津貼預計每年編1800億 中央、地方依比例分擔

立法院衛環委員會今逐條審議國民黨、民眾黨團提案台灣未來帳戶（TFA）草案，與民進黨立委郭國文提出的台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案，朝野討論近3小時，初審通過第一條「總則」，其餘章節保留，並交由黨團協商。

衛福部長石崇良說，成長津貼循現行育兒津貼方式執行，每年預算約1800億，中央跟地方共同負擔，過去整體約8比2比例，部分縣市財政較好就會多負擔一點；此外，7至18歲的12年間，2500元自行運用，另外2500元先預存在一個大水庫帳戶，且不一定是台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）。

國民黨立委陳菁徽說，今年2月出生人口是我國建國以來最新低，大約是6千人，跟去年同期1.4萬人相比，現在少子化程度，已經是國安等級最危險的程度。她去年便參與國民黨與民眾黨共同推動的TFA，結果賴總統520突然拋出兒童未來帳戶，要執政黨別再雙標了。

國民黨立委廖偉翔也說，在野黨提台灣未來帳戶，衛福部就說會排擠健保、長照要舉債等等，結果賴總統一提大家就轉彎。他也說，他們認同0至6歲要發育兒津貼，賴總統提1萬是原本5000元育兒津貼，再加5000元成長津貼，至於賴總統提7至18歲成長津貼有2500元放到帳戶，才是今天要討論的事情，在野黨透過條例精神養成孩子理財觀念，緩解貧富差距。

民眾黨立委邱慧洳指出，台灣未來帳戶（TFA）自提機制是提供父母，依照自身財務狀況，自主、彈性、自願選擇的機會，且TFA的用途明確限定在五大方向：就學、就業、房屋自備款、租金、創業，是人才培育重要投資。她也批評，0至18歲成長津貼法源在哪裡？僅憑賴清德總統一句話，就要對全民承諾政策不會變？依法行政不應該只是口號，沒有法源的政策，本來就容易朝令夕改。

石崇良說，育兒津貼是從2012年實施，每月2500元，經過時間更迭金額增加，好的政策就會持續下去，接下來的執政黨也持續執行，並未特別立法，透過行政機關提具施政計畫，依預算法編列預算，送立法院審查通過後執行，成長津貼也會循現行育兒津貼方式執行，每年預算約1800億。

石崇良會後受訪說，7至18歲的12年間，2500元自行運用，另外2500元會先預存在一個大水庫帳戶。他指出，所謂大水庫帳戶不一定是台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）「沒有說一定綁 TISA」，因為沒有個人開戶的概念。

至於成長津貼每年預算約1800億誰埋單？石崇良表示，跟育兒津貼一樣都由中央跟地方共同負擔，過去整體約8比2比例，部分縣市財政較好就會多負擔一點。