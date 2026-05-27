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藍酸成長津貼「割稻尾」 賴總統：國民黨版本還停在給付式思維

聯合報／ 記者黃婉婷張文馨／台北即時報導
賴總統27日召開國安高層會議親自拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，會後將率府院團隊公布18項完整措施，並接受媒體提問。記者張文馨/攝影
賴總統27日召開國安高層會議親自拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，會後將率府院團隊公布18項完整措施，並接受媒體提問。記者張文馨/攝影

賴清德總統拋「0到18歲成長津貼」，立法院也正審議藍白所提的「台灣未來帳戶草案」，對於藍營酸他「政策割稻尾」，賴清德說，國民黨仍停在給付式的少子女化政策，政府則是提出全面且有系統的完整計畫，兩者明顯不同；整體18項人口新對策共計投入3800億元，他說，此規模約占台灣GDP1%，力道與韓國差不多。

賴總統27日召開國安高層會議親自拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，會後將率府院團隊公布18項完整措施，並接受媒體提問。

對於藍營質疑他「政策割稻尾」，賴總統在總統府記者會指出，沒有記錯的話，國民黨提出版本的時間，是在民進黨立委郭國文提出版本後，川普總統提出「未來帳戶」的時間更早，而政府今日所提的台灣人口對策新戰略是整體性的規劃，早在他競選總統時就已提出，政府的積極做法是擴大社會投資。

賴總統表示，台灣2024年經濟成長率為5.6%、2025年達8.69%，今年第一季是13.69%，預期明年將持續發展，在經濟成長可期、稅收增加狀況下，政府認為提出0到18歲成長津貼的時間已經到了。

賴總統指出，政府所提的家庭支持篇，很容易就能看出與國民黨版本有所不同，因藍營仍然停在給付式的少子女化政策，但政府已是全面且有系統性的提出完整計畫，讓國家、社會、企業來跟家庭一起分擔養兒育女的責任，同時兼顧家庭跟工作，有明顯的不同。

國民黨 賴清德 少子化 人口 成長津貼

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