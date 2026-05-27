0到18歲成長津貼設「保底機制」 賴總統：政府操作收益歸孩子

賴清德總統公布應對少子女化18項措施，其中亮點在0歲到18歲的成長津貼。賴總統說明，這是國家對於未來的重要戰略投資，減輕家長負擔，為下一代累積競爭力，比照勞保基金設計包含保底機制，由政府負責管理操作，若收益較高就歸給孩子；家長有錢可以另外自由操作，為避免複雜，這個專戶沒有要給家長參與。

衛福部長石崇良今受訪時說，成長津貼原則上不會有「自存款」，家長不用開戶，設計上考量不要擴大貧富差距，讓國人享有全民努力經濟成長的果實，傾向對全面均等，確保照顧者家長在養育孩子得到一定的經濟支持，孩子成年後，能夠有一筆經費，供他繼續就學或就業繼續使用。

財政部長莊翠雲在總統府記者會表示，育兒家庭減稅部分預計受益人數270萬人，減稅額度80億元，力拚明年適用；授權地方政府減免婚育家庭自住房屋稅和地價稅，可讓100萬戶受益，減稅額度50億到75億元。