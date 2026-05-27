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0到18歲成長津貼設「保底機制」 賴總統：政府操作收益歸孩子

聯合報／ 記者張文馨黃婉婷／台北即時報導
總統府上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴清德總統率領府院團隊向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰，政府最新的戰略方向。記者杜建重／攝影
總統府上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴清德總統率領府院團隊向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰，政府最新的戰略方向。記者杜建重／攝影

賴清德總統公布應對少子女化18項措施，其中亮點在0歲到18歲的成長津貼。賴總統說明，這是國家對於未來的重要戰略投資，減輕家長負擔，為下一代累積競爭力，比照勞保基金設計包含保底機制，由政府負責管理操作，若收益較高就歸給孩子；家長有錢可以另外自由操作，為避免複雜，這個專戶沒有要給家長參與。

衛福部長石崇良今受訪時說，成長津貼原則上不會有「自存款」，家長不用開戶，設計上考量不要擴大貧富差距，讓國人享有全民努力經濟成長的果實，傾向對全面均等，確保照顧者家長在養育孩子得到一定的經濟支持，孩子成年後，能夠有一筆經費，供他繼續就學或就業繼續使用。

財政部長莊翠雲在總統府記者會表示，育兒家庭減稅部分預計受益人數270萬人，減稅額度80億元，力拚明年適用；授權地方政府減免婚育家庭自住房屋稅和地價稅，可讓100萬戶受益，減稅額度50億到75億元。

賴清德總統27日在總統府公布應對少子女化的18項措施，建立0歲到18歲成長津貼、提高生育補助、延長產假與婚假，並將育嬰留停津貼從現行6個月再加3個月。記者張文馨／攝影
賴清德總統27日在總統府公布應對少子女化的18項措施，建立0歲到18歲成長津貼、提高生育補助、延長產假與婚假，並將育嬰留停津貼從現行6個月再加3個月。記者張文馨／攝影

賴清德 石崇良 總統府 成長津貼 人口

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