少子化18戰略一次看！張惇涵：投注3800億 協助2770萬人次

賴清德總統27日拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，行政院秘書長張惇涵指出，這是參考國際經驗、經財政評估且具完整配套措施的家庭支持方案，初估將增加2050億元的預算，總計投注近3800億元，預計可協助2770萬人次，落實政府對0到22歲的全程支持，希望朝野政黨和國人全力支持。

張惇涵指出，根據聯合國統計，全球已有4分之1國家與地區人口減少，東亞鄰近的主要國家，也呈現出超低生育率的趨勢，台灣同樣面臨困難的挑戰，政府經數個月縝密討論，今日向國人報告「台灣人口對策新戰略家庭支持篇，從安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓5個面向，提出18項方案。

第一是新增兩階段「0到18歲成長津貼每人每月5000元」，第一階段0到6歲全額撥給家庭自由運用；第二階段6到18歲一半自由運用、一半進入兒少成長津貼專戶，由國家提撥預存、管理投資，保底2年期定存利率，張惇涵說，等於國家投資孩子從出生到成年至少108萬，滿18歲時多一筆至少36萬成年禮。

第二，推動弱勢兒少教育發展帳戶，家長每月可選擇存入500塊、1000塊、或1250塊，政府採1比1提撥；第三，加碼人工生殖補助，40歲以下前3次試管嬰兒補助一律提升到15萬；第4到6次為6萬元，40歲到45歲3次補助一律提升到13萬元，越早使用加碼越多，第四，落實生育保險每胎補助到10萬，雙胞胎以上按比例增加。

第五，持續推動0到6歲國家一起養2.0，自己帶或讀私幼育兒津貼每個月第一胎5000元、第二胎6000元、第三胎7000元；0到2歲托育補助部分，送公托第一胎7000元、第二胎8000元，第三胎9000元，送準公托第一胎1萬3000元，第二胎1萬4000元，第三胎1萬5000元；2到6歲讀公幼每個月繳1000元、非營利幼兒園每個月繳2000元、準公幼每個月繳3000元，並擴大新生兒疾病篩檢22項免費、兒童預防保健服務增加到9次、強化早療服務。

第六，擴大平價幼保的量能，優化托育品質，包括降低師生比，強化延托跟臨托的服務，並擴大公部門、國營事業的托育能量；第七，企業設置托兒設施或提供托育服務相關的支出，200%可以減除營所稅，第八，學貸利息降1％，還款寬限多一年；第九，持續實施高中職免學費政策，落實12年國教。

第十，持續提供私立大學學雜費補助每年最高補助3.5萬元，家庭年所得70萬以下，加碼補助2萬，所得70萬到90萬間，加碼補助1.5萬；十一，補助入住學校宿舍的學生，一般生5000元，弱勢學生7000元；若入住校內婚育宅宿舍，比照租金補貼的婚育宅加碼的方式辦理。

第十二，勞工婚假將比照軍公教，從8天延長到14天，不分職業的產假，從8周延長到12周，延長的4周媽媽有提前銷假的選擇權；陪產檢假及陪產假從7天增加到14天，增加天數的薪水政府補貼；第十三，未來育兒留停的適用年齡從3歲擴大到6歲，雙親請滿6個月的育嬰留停津貼可再各自多請3個月，現行投保薪資的上限再提高，育兒留停津貼最高可以領超過4萬元。

第十四，不只育兒假從3歲延長為6歲，現在可以用「天」為單位來請的育兒假，也會從30天增加到60天，雙親合計可以請120天，政府也會補助企業職代津貼；第十五，未來家裡有12歲以下孩子的家長可透過勞資合議，在申請彈性上下班或減少1小時工時「二選一」，減工時還可以領全薪，薪水政府幫忙出。

第十六，補助企業職代及替代人力的成本，不分企業規模，員工因婚假、陪產假、育兒假、減工時等短期請假，政府定額補助職代能力津貼，每人每天800元；200人以下的公司，產假、育兒留停等長期請假 ，政府會定額補貼每名2萬元的替代人力訓練成本。

第十七，除了目前的未滿6歲幼兒學前特別扣除額、70歲以上長者免稅額增加50%之外，再額外加碼未成年子女免稅額增加50%，未成年子女免稅額提高至每名15.15萬元，盼明年上路。

第十八，將推動修法，透過提高容積獎勵，鼓勵民間與民合作捐贈婚育宅，並修法把現行社宅由20%作為婚育宅的目標提高到40%，育有0到6歲子女的家庭，最長可以住12年；新婚家庭2年內租金補貼提高到1.3倍，每生一個孩子再加0.5倍，包租代管再加碼每年每戶最高6000元。