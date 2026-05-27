成長津貼、免費篩檢 賴公布應對少子化策略

至少108萬的0到18歲成長津貼、弱勢兒少發展帳戶、2到6歲平價教保、生育給付提高到10萬、新生兒篩檢免費、擴大40%社宅為婚育宅，可住12年、延長婚假與陪產假至14天等，總統賴清德27日宣布18項因應少子化國安方案，將增加2050億元預算，協助2770萬人次。

總統賴清德27日突宣布召開記者會，向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，並針對「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」公布完整共18項措施，內容涵蓋3大階段、4大策略、5大面向。

弱勢孩子發展帳戶

行政院祕書長張惇涵簡報指出，相關措施包括：0至18歲成長津貼，每人每月領5千元，0至6歲全額直接領，6至18歲由國家「撥付預存」一半並投資，政府承擔風險，保底定存利率，最少可拿108萬；弱勢兒少發展帳戶，弱勢兒少每月可存500元、1千元或1250元，政府採1比1相對提撥，讓存款加倍累積，協助「弱勢孩子」建立未來發展基礎。

擴大人工生殖補助，未滿45歲第1至3次補助13至15萬元；未滿40歲第4至6次每次補助6萬元，「越早使用、加碼越多。」；生育保險補足至10萬元，不論勞保、國保、農保、軍保或軍公教補助，每胎生育給付都補足至10萬元；0至2歲依胎次提高補助，在家帶每月5千至7千元，公托7千至9千元，準公共托育1.3萬至1.5萬元。

新生兒22項篩檢免費

2至6歲平價教保與育兒津貼，公幼最多繳1千元、非營利幼兒園2千元、準公幼3千元；自行照顧或私幼者，育兒津貼每月5千至7千元。兒童醫療保健擴大，新生兒22項疾病篩檢全免費，兒童預防保健補助增加至9次，幼兒專責醫師從0至3歲擴大到6歲；擴大平價幼保量能。

企業提供托育服務支出可自營利事業所得額中加倍減除至200%，並提供自辦托育、新建托兒設施補助「最高500萬元」；減少青年學貸負擔，學貸利息再降1％，還款展延加1年，差額由政府負擔。持續推動高中職免學費、私立大專校院每學年最高補助3.5萬元；延長婚假8天至14天、產假8周至12周、陪產假7天至14天。

12歲前彈性工時

雙親各領滿6個月育嬰留停津貼後，可各再多領3個月，合計最高18個月。育嬰假升級為育兒假，育嬰假從0至3歲擴大為0至6歲，雙親都可按日申請，「從30增加到60日，兩人合計120日」；育兒「彈性上下班」或減工時，從0至3歲延長到12歲，勞工每日可減少1小時工時且不減薪，由政府補助企業全額工資。

另外，政府補助企業因婚假、陪產假、育兒假或減工時所需短期代理，每人每日800元。200人以下企業聘長期替代人力，每名補助2萬元。「額外加碼未成年子女免稅額增加50%」；「授權地方政府減免婚育家庭自住房屋稅與地價稅」，並擴大40%社宅為婚育宅、租金補貼加碼與包租代管修繕補助，育有0至6歲者可安心長住12年。

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