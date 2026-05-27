賴總統推因應少子化大禮包政策 藍委憂恐「看得到吃不到」

政府推出因應少子化「大禮包」，賴清德總統公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，其中，產假將自現行8周延長至12周。不過，國民黨立委憂心大禮包恐有勞工「看得到吃不到」的問題，華而不實，且財源不明，不免被認為是因應選舉的撒幣政策。

國民黨立委王鴻薇說，支持減輕育兒時間成本、負擔，但行政院及賴清德所提出的大禮包有問題。如產假由原來8周延長到12周，但多出來4周沒有強制性，這就有問題，會不會「看得到吃不到」？因沒有強制性，勞工也可能不敢請，大禮包華而不實。

王鴻薇說，這個大禮包花費絕對是在2000億元以上，光是「0到18歲國家養」一年行政院估算大概是要2千億。每人普發現金1萬元大概要花2300億元，如果未來政府都要花2000億元以上，是不是乾脆普發現金，全民享受？

王鴻薇說，在野黨提出的政策，民進黨都會批評是「財政土石流」、「違反財政紀律」、「債留子孫」等，但針對大禮包，沒有看到民進黨提出穩定財源，難免被外界認為是為了因應選舉的撒幣政策。

國民黨立委陳菁徽表示，賴清德總統執政導致國政空轉兩年，少子女化國安危機在民進黨執政十年間持續加劇，出生人口嚴重崩跌，是完全不及格且被死當的政績。賴政府將拍板「台灣人口對策新戰略-家庭支持篇」，包括5000元成長津貼、產假延長至12周及陪產假延長至14天等政策，但這個大力宣傳的「少子化大禮包」根本大遲到。

陳菁徽指出，延長產假有其醫學必要性，也能滿足新手爸媽的迫切需求。她強調，去年11月總質詢時，她便曾借鏡新加坡，建議打造可累積的「台灣未來帳戶」資產帳戶，卻未獲行政院長卓榮泰正面回應；隨後藍白共同推出該政策建議時，更遭民進黨與綠委抹黑，是在野黨無視財政紀律的「肉桶錢坑法案」。

陳菁徽說，民進黨拿著藍白的香跟著對拜，先前對在野黨的攻擊至今未道歉。這份遲到的禮包已難挽回今年出生人口能否守住十萬大關的定局，年底將與賴政府算總帳。