有別藍白台灣未來帳戶 石崇良：成長津貼「無自存」不擴大貧富差距

立法院衛環委員會今審議國民黨、民眾黨團提案「台灣未來帳戶草案」。衛福部長石崇良今受訪說，成長津貼與台灣未來帳戶很大不同在於，成長津貼原則上不會有「自存款」，家長不用開戶。他解釋，考量不要擴大貧富差距，確保照顧者家長在養育孩子得到一定的經濟支持。

石崇良今日上午出席立院衛環會、財政委員會上午聯席會議審查國民黨團、民眾黨團提案「台灣未來帳戶特別條例草案」以及民進黨立委郭國文提出的「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案」。媒體詢問石崇良台灣未來帳戶與賴政府宣布0至18歲月領5千元的成長津貼，其中7至18歲將預計將提一半存入台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）兩者是否有衝突、差異為何？

石崇良說，行政院今將正式公布人口政策新戰略的「家庭支持篇」，含納的層面非常廣，包括生、養、教育、職場到住宅政策共5大面向。其中有關0至18歲成長津貼，今天也會正式宣布，而成長津貼與台灣未來帳戶很大不同在於，成長津貼原則上不會有「自存款」，家長不用開戶。

石崇良解釋，設計上考量不要擴大貧富差距，讓國人享有全民努力經濟成長的果實，傾向對全面均等，確保照顧者家長在養育孩子得到一定的經濟支持，孩子成年後，能夠有一筆經費，供他繼續就學或就業繼續使用。

至於月領5千元的「0至18歲成長津貼」能否挽救生育率？石崇良說，去年全年出生人數懸崖式下降，是個很大警訊，執政團隊開了很久會議、也參考很多國家做法，包括日本、澳洲、生育率回升的韓國，此次力道比過去少子女化對策幅度更大，今天府院會進行詳細說明。