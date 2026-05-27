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一口氣公布18項人口對策新戰略 賴總統1130記者會說明

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統府上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴清德總統率領府院團隊向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰，政府最新的戰略方向。記者杜建重／攝影
總統府上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴清德總統率領府院團隊向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰，政府最新的戰略方向。記者杜建重／攝影

政府推出因應少子化「大禮包」，賴清德總統上午舉行國安會議，拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」內容，他將於上午11時30分在總統府大禮堂舉行會後記者會，說明政府因應少子女化與人口結構挑戰的最新戰略方向，並針對「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」公布完整共18項措施，內容涵蓋3階段、4策略、5面向，並開放媒體提問。

包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長張惇涵等三位秘書長也將出席；與會部會首長包括內政部部長劉世芳、財政部部長莊翠雲、勞動部部長洪申翰、國發會主委葉俊顯、金管會主委彭金隆，以及教育部次長張廖萬堅、衛福部次長呂建德等。

「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施

1.0至18歲成長津貼

0至18歲每人每月領5,000元，0至6歲全額直接領，6至18歲由國家「撥付預存」一半並投資，政府承擔風險，保底定存利率。

2.弱勢兒少發展帳戶

弱勢兒少每月可存500元、1,000元或1,250元，政府採1比1相對提撥，讓存款加倍累積，協助「弱勢孩子」建立未來發展基礎。

3.擴大人工生殖補助

加碼人工生殖補助，未滿45歲第1至3次補助13至15萬元；未滿40歲第4至6次每次補助6萬元，「越早使用、加碼越多。」

4.生育保險補足至10萬元

不論勞保、國保、農保、軍保或軍公教補助，每胎生育給付都補足至10萬元，降低生育初期負擔，「幫媽媽坐月子。」

5.0至2歲育兒與托育補助

0至2歲依胎次提高補助，在家帶每月5,000至7,000元，公托7,000至9,000元，準公共托育1.3萬至1.5萬元，減輕育兒壓力。

6.2至6歲平價教保與育兒津貼

公幼最多繳1,000元、非營利幼兒園2,000元、準公幼3,000元；自行照顧或私幼者，育兒津貼每月5,000至7,000元。

7.兒童醫療保健擴大

新生兒22項疾病篩檢全免費，兒童預防保健補助增加至9次，幼兒專責醫師從0至3歲擴大到6歲，強化孩子健康照顧、「擴大早療照護服務」。

8.擴大平價幼保量能

持續布建公幼、準公幼、公托與準公托，並推動公部門、國營事業增設托嬰中心及幼兒園，增加托育地點與可近性。

9.企業托育租稅優惠

企業提供托育服務支出可自營利事業所得額中加倍減除至200％，並提供自辦托育、新建托兒設施補助「最高500萬元」。

10.學貸利息再調降

減少青年學貸負擔，學貸利息再降1％，還款展延加1年，差額由政府負擔，讓孩子就學與畢業後還款壓力更低。

11.青年安心就學三項支持

持續推動高中職免學費、私立大專校院每學年最高補助3.5萬元，以及大專校院住宿補貼每學期5,000至7,000元。

12.婚假、產假、陪產假延長

婚假、產假與陪產假全面延長，增加日數的工資由政府來補貼，讓新人、孕產婦與配偶都有更充裕時間安排家庭照顧。

13.育兒留停6+3

雙親各領滿6個月育嬰留停津貼後，可各再多領3個月，合計最高18個月，並提高投保薪資上限，使津貼補助可超過4萬元。

14.育嬰假升級為育兒假

育嬰假從0至3歲擴大為0至6歲，雙親都可按日申請，「並且從30增加到60日，兩人合計120日」，增加彈性照顧孩子的空間。

15.彈性減工時不減薪

育兒「彈性上下班」或減工時，從0至3歲延長到12歲，勞工每日可減少1小時工時且不減薪，由政府補助企業全額工資，鼓勵友善育兒制度。

16.企業職代與職替補助

政府補助企業因婚假、陪產假、育兒假或減工時所需短期代理，每人每日800元；200人以下企業聘長期替代人力，每名補助2萬元。

17. 育兒家庭減稅

「除了目前的未滿6歲幼兒學前特別扣除額、70歲以上長者免稅額增加50%之外，再額外加碼未成年子女免稅額增加50%」，未成年子女免稅額提高至每名15.15萬元，扶養子女家庭可進一步減輕稅負。

18.婚育家庭居住減壓

「授權地方政府減免婚育家庭自住房屋稅與地價稅」，並擴大婚育宅、租金補貼加碼與包租代管修繕補助，育有0至6歲者可安心長住12年。

總統府上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴清德總統率領府院團隊向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰，政府最新的戰略方向。記者杜建重／攝影
總統府上午舉行「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」國安高層會議會後記者會，由賴清德總統率領府院團隊向國人說明政府因應少子女化與人口結構挑戰，政府最新的戰略方向。記者杜建重／攝影

人口 蕭美琴 鄭麗君

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