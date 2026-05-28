尹衍樑影響孩子最深是身教…尹崇恩緬懷父親：有些牽掛 從此停在未讀

潤泰集團總裁、唐獎教育基金會創辦人尹衍樑26日辭世，女兒尹崇恩在臉書發文表示，沒有想到父親會這麼突然地離開，「有些牽掛，從此停在未讀」，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊。

她回憶起許多關於父親以前的事情，腦海裡浮現很多日常的畫面。尹崇恩說在她印象裡，尹衍樑不是外界熟悉的總裁、董事長、企業家，而是一個總是很忙，卻始終把家放在心裡的人，外人敬重他是因為他的成就，但對家人而言，更深的記憶，其實是他那種不輕易說出口的責任感。

尹崇恩指出，尹衍樑不太談辛苦，總是一個人默默扛著很多事情，即使身體不好，也總說「沒事」、「再等等」，直到最後，最放不下的，依然不是自己，而是身邊的人、公司的同仁，還有許多牽掛了一輩子的事。

尹崇恩表示，尹衍樑影響孩子最深的是身教，從小到大，很少用大道理教孩子，而是教他們什麼叫承擔，什麼叫信用，即使在風雨裡，也不要失去對人的善意。

這幾天，也有許多人來跟尹衍樑致敬，家人們才知道，尹衍樑留下的不只是事業，而是許多人生命中的溫暖與依靠，努力活過、努力愛過，努力撐起過很多人的人生。

尹崇恩感慨，即便未必那麼完美，還有很多地方讓他不放心，但他最喜歡聽見別人稱讚自己孩子，尹衍樑嘴上不一定說什麼，但孩子們都知道，他其實很得意，也很驕傲。最後，尹崇恩也請尹衍樑放心，他們會好好陪著媽媽，也會把他放不下的牽掛，好好接住。