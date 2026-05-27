振興醫院悼董事長尹衍樑…魏崢：他曾說過最想當醫師 哪怕僅只一天

潤泰企業集團總裁尹衍樑26日凌晨4時21分辭世，享壽76歲。振興醫院院長魏崢表示，在過去無數次交流中，尹衍樑多次感性地透露，他此生最嚮往、最想從事的職業其實是醫師，哪怕僅僅只有一天，能親手救治病人，也是人生至願。

尹衍樑是振興醫療財團法人振興醫院董事長，魏崢寫下親筆信表示，振興醫院全體同仁萬分悲慟與不捨，致上深切哀悼與感懷。

魏崢表示，尹衍樑胸懷社稷，對振興醫院發展有著無可替代的巨大貢獻。多年來，隱身於重大的慈善捐助背後，以無私的胸襟挹注極龐大的資金，協助振興建構現代化的「心臟專科暨國際醫療大樓」，並慷慨解囊為醫院添購無數最尖端、領先的醫療儀器設備。

魏崢表示，因為尹衍樑的遠見與大愛，讓無數深受心血管疾病所苦的患者得以重獲新生，也奠定了振興醫院在國際醫療領域的卓越基石。

對於尹衍樑多次感性透露，此生最嚮往、最想從事的職業其實是「醫師」，當時魏崢回應，「您全力支持我們，讓我們在前線幫您行醫，這份功德與親自行醫毫無二致。」尹衍樑聽聞後，露出欣慰且滿意的笑容。這段溫暖而深刻的對話，至今仍深深烙印在魏崢心中。

魏崢說，尹衍樑雖然沒能穿上白大褂，但卻用超越一己之力的宏大格局，成為了千萬名患者生命中的「大醫」。他用另一種最偉大的方式，實踐了救死扶傷的醫者誓言。

斯人已逝，風範長存。魏崢說，振興醫院全體醫護與行政團隊，將永遠銘記尹衍樑的託付與這段動人的心願，化悲痛為力量，立志承襲他的大愛，精進醫療技術、守護大眾健康，讓振興醫院成為他仁心慈悲的延伸，對於尹衍樑的離世，振興醫院致以最崇高的敬意與最深切的哀悼。