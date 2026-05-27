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追思尹衍樑 科工館憶唐獎10年深耕科普

中央社／ 高雄27日電

潤泰集團總裁、唐獎教育基金會創辦人尹衍樑26日辭世，國立科學工藝博物館與唐獎合作逾10年，科工館今天表示，唐獎展覽將全球頂尖學術成果帶進南台灣，也開拓民眾國際視野。

科工館今天透過新聞稿表達哀悼之情，館方與唐獎教育基金會合作超過10年，自民國103年起攜手推動「唐獎榮耀暨獎章證書展」，展覽不僅讓全球頂尖學術成果走入南台灣，更開拓民眾與青年學子的國際視野，成為連結科普教育與世界議題的重要平台。

館方表示，尹衍樑秉持「以教育改變未來」理念，於101年底捐資新台幣30億元成立唐獎，聚焦人類面對的重大挑戰，設立「永續發展」、「生技醫藥」、「漢學」及「法治」4大獎項，被譽為「東方諾貝爾獎」。尹衍樑除表彰全球傑出學者，也重視學術成果向社會扎根，他全力推動科普教育，讓深奧研究走入大眾生活。

科工館指出，自首屆唐獎展於103年舉辦以來，雙方每2年合作推出特展，將全球頂尖學術成果轉化為親民、具互動性的展示內容。從永續發展、生技醫藥到人文法治議題，透過淺顯易懂的策展方式，吸引中南部學校師生與家庭觀眾參與。

其中，民國107年第3屆展覽加入智慧窗戶實驗、基因編輯互動遊戲，讓孩童透過操作理解CRISPR基因技術，也以古譜音樂與生活案例詮釋漢學及法治精神。民國110年面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，展覽則強化影音與情境體驗，引導觀眾理解全球健康危機與科學研究的重要性。

館方表示，目前科工館正展出第6屆「唐獎榮耀與美好生活對話」特展，展期至11月6日；「淨零碳排」展區介紹永續發展獎得主、化學家奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi）開發的金屬有機框架（MOF）技術。

科工館表示，10多年來，唐獎展不只是獎章與研究成果展示，更是一場翻轉知識距離的科普工程，讓民眾得以透過互動與故事，理解全球最前沿的科技、人文與法治議題。唐獎教育基金會執行長陳振川曾指出，推動科普教育與啟發創意思考，是實踐尹衍樑理想的重要核心。

尹衍樑 潤泰集團 科工館 唐獎

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