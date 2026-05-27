胡志強見尹衍樑「手上戴膠環」憂健康狀況 憶當年他想幫台中蓋捷運暖舉

潤泰集團總裁尹衍樑辭世，前台中市長胡志強也在臉書懷念他的善舉。胡志強分享，當年台中要蓋捷運，但是經費沒有著落，尹衍樑表示願意幫忙投資。但後來胡志強考量蓋台中捷運的經費實在太龐大，擔心無法回收，所以也就謝謝尹衍樑的一番好意。

胡志強回憶，有次他與尹衍樑相約進餐，無意間瞥見尹手上戴的膠環，看起來像是住院中，跟醫院請假外出。不過因尹沒有主動提及，就不好意思追問，只是覺得尹的住院日越來越多。

胡志強表示，雖然那時候尹衍樑健康狀況不佳，但他對國內外捐贈的興學公益也越來越多，只是他真的極為低調，堅持為善不欲人知，默默行善不求張揚，而且兩人言談之間，尹甚至透露想替社會做更多公益。

事實上，除了房地產、量販通路，到金融保險，事業版圖外，尹衍樑生技投資不求回報只想救人的精神，也讓產業界至今感念，例如對台北榮總有無數的捐（建） 贈與維修幫助，就是希望救助或照顧更多弱勢病患。

此外，尹衍樑也很支持教育事業，除了創辦唐獎，深耕教育與學術發展，設立獎學金，幫助超過16萬名學子外，也慨捐台大土木研究大樓與國家地震工程研究中心增建工程，更長期於土木系親自授課，另外他也捐贈政大圖書館、修繕體育館，完工不留名不辦儀式。