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胡志強見尹衍樑「手上戴膠環」憂健康狀況 憶當年他想幫台中蓋捷運暖舉

聯合新聞網／ 綜合報導
潤泰集團總裁尹衍樑。唐獎教育基金會／提供
潤泰集團總裁尹衍樑。唐獎教育基金會／提供

潤泰集團總裁尹衍樑辭世，前台中市長胡志強也在臉書懷念他的善舉。胡志強分享，當年台中要蓋捷運，但是經費沒有著落，尹衍樑表示願意幫忙投資。但後來胡志強考量蓋台中捷運的經費實在太龐大，擔心無法回收，所以也就謝謝尹衍樑的一番好意。

胡志強回憶，有次他與尹衍樑相約進餐，無意間瞥見尹手上戴的膠環，看起來像是住院中，跟醫院請假外出。不過因尹沒有主動提及，就不好意思追問，只是覺得尹的住院日越來越多。

胡志強表示，雖然那時候尹衍樑健康狀況不佳，但他對國內外捐贈的興學公益也越來越多，只是他真的極為低調，堅持為善不欲人知，默默行善不求張揚，而且兩人言談之間，尹甚至透露想替社會做更多公益。

事實上，除了房地產、量販通路，到金融保險，事業版圖外，尹衍樑生技投資不求回報只想救人的精神，也讓產業界至今感念，例如對台北榮總有無數的捐（建） 贈與維修幫助，就是希望救助或照顧更多弱勢病患。

此外，尹衍樑也很支持教育事業，除了創辦唐獎，深耕教育與學術發展，設立獎學金，幫助超過16萬名學子外，也慨捐台大土木研究大樓與國家地震工程研究中心增建工程，更長期於土木系親自授課，另外他也捐贈政大圖書館、修繕體育館，完工不留名不辦儀式。

尹衍樑 潤泰集團

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尹衍樑親自走工地、凡事要求極致 打造潤泰王國傳奇

潤泰集團總裁尹衍樑昨（26）日辭世，享壽76歲。消息震撼台灣企業界，也讓外界重新回顧，這位充滿傳奇色彩的企業家，如何從家族紡織工廠為起點，打造出橫跨紡織、營建、零售、金融、生技與公益的「潤泰王國」。

尹衍樑投資精準…版圖橫跨七領域

潤泰集團總裁尹衍樑掌舵千億集團，帶領家族事業由傳統紡織成功轉型，逐步擴展至營建、金融、零售、生技等多元領域，建立跨產業版圖。集團旗下包括潤泰新、潤泰全等多家上市櫃公司，並掌握台灣保險龍頭之一的南山人壽，成少數具備跨領域整合實力的綜合性企業集團。

尹衍樑傳承布局…專業經理人就位

潤泰集團總裁尹衍樑昨（26）日辭世，享壽76歲，膝下一對學霸子女早已完成接班，兒子尹崇堯接掌南山人壽等三家企業董座外，女兒尹崇恩也在集團旗下潤泰材、潤福、潤泰保全、潤維等擔任董事，更在去年接下蛋白質藥廠台康生技獨董一職。

潤泰總裁尹衍樑一身俠氣 先義後利

潤泰總裁尹衍樑的一生傳奇跌宕，從壞小子到博士董座、台大教授，這類反差凸顯了他的戲劇性；不過，最為人樂道的還是他一身俠氣、嫉惡如仇的秉性，同時又是個非典型的企業家，就此來說，尹衍樑真是個「可愛又迷人的反派角色」。

傳奇謝幕…潤泰尹衍樑辭世 享壽76歲

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