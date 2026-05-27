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潤泰總裁尹衍樑一身俠氣 先義後利

經濟日報／ 記者 黃文奇

潤泰總裁尹衍樑的一生傳奇跌宕，從壞小子到博士董座、台大教授，這類反差凸顯了他的戲劇性；不過，最為人樂道的還是他一身俠氣、嫉惡如仇的秉性，同時又是個非典型的企業家，就此來說，尹衍樑真是個「可愛又迷人的反派角色」。

尹衍樑生前熱衷工作。潤泰集團在台北市八德路的總部大樓外觀像是一艘大船，在頂樓有一個尹衍樑專屬的辦公室，生病前的每一天，他像是坐在主控室、駕駛台上的老船長，至少十個小時起跳。

一個手握兆元市值集團、數十家公司的企業大老，尹衍樑很多事情仍不假手他人。這種水手精神，讓他的企業經得起風浪。

他的辦公室裡有幾幅畫，遠看是山水、近看有玄機。只要去拜訪尹衍樑的貴客，閒聊之際，尹都會指著牆上的畫說：「你數一數，畫裡有幾隻老鷹？」原來，這幾幅圖「畫中有畫」，老鷹藏在風景裡。尹衍樑奶奶在他出生前夢見大鵬鳥來訪，而把鵬作為他的小名，尹喜歡這個典故，因此也喜歡老鷹，以其精神自許--孤高、堅忍、迅捷、剛猛，並落實在企業經營上。

鵬鳥從夢裡來，又回夢裡去。尹衍樑「王而不霸、先義後利」的心性，助他造就偌大企業帝國；功成而弗居，他晚年又把95%的財產捐出、投入慈善，這種專注而灑脫的特質，又讓他贏得不少掌聲。

特別的是，這類豪俠人物，大多能力足以統治一方江山，卻難敵美人柔情。但尹衍樑卻不一樣，他一生幾乎沒有緋聞，與妻子王綺帆結褵數十載，恩愛如初。從這個角度來說，他是個「反派的企業家」，卻又是那麼正派的一個人物。

尹衍樑 潤泰集團

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