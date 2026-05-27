尹衍樑傳承布局…專業經理人就位

潤泰集團總裁尹衍樑昨（26）日辭世，享壽76歲，膝下一對學霸子女早已完成接班，兒子尹崇堯接掌南山人壽等三家企業董座外，女兒尹崇恩也在集團旗下潤泰材（8463）、潤福、潤泰保全、潤維等擔任董事，更在去年接下蛋白質藥廠台康生技獨董一職。

對於二代接班，尹衍樑以專業經理人落實公司治理為原則，不要求子女完全掌控集團事業；潤泰集團昨日聲明，尹衍樑總裁生前對集團的永續經營已建立完善的專業經理人體制與接班布局，目前集團旗下各公司均由專業管理團隊負責，各項業務運作一切正常。

目前潤泰集團旗下有數十家企業，主要包括轉投資、公開發行但未上市櫃的壽險事業南山人壽，五家集團事業中，主要上市公司潤泰創新、潤泰全球、潤弘精密、潤泰精材、潤德，環保及生技事業轉投資，如日友環保、中裕新藥、台灣浩鼎、全心醫藥以及其他轉投資如智崴資訊等，除南山人壽由尹衍樑長子尹崇堯掌舵外，長女則在潤泰材、潤福、潤泰保全、潤維等擔任董事，其餘均由專業經理人負責。

2022年尹衍樑一對學霸子女正式完成接班，當年9月，其子尹崇堯接任南山人壽董事長，11月姊姊尹崇恩進入潤泰材擔任董事；1983年生的尹崇堯今年42歲，台北大學畢業後赴英國牛津大學取得東方文學博士學位，回國後正式接班。