尹衍樑投資精準…版圖橫跨七領域

潤泰集團總裁尹衍樑掌舵千億集團，帶領家族事業由傳統紡織成功轉型，逐步擴展至營建、金融、零售、生技等多元領域，建立跨產業版圖。集團旗下包括潤泰新（9945）、潤泰全（2915）等多家上市櫃公司，並掌握台灣保險龍頭之一的南山人壽，成少數具備跨領域整合實力的綜合性企業集團。

潤泰集團為台灣老牌傳產企業，早年由尹衍樑父親尹書田創立，從紡織業起家。旗下潤泰紡織過去素有「格子布大王」之稱，專攻襯衫、牛仔等布料生產，並曾供應Burberry、Polo Ralph Lauren等國際精品品牌面料。

紡織事業早期以潤泰全球為核心。不過隨著傳統紡織本業成長動能趨緩，尹衍樑接手經營後逐步調整策略，陸續退出傳統製造產線，將事業體由「實體製造」轉向投資與控股架構，並轉型為高端服飾貿易與整合平台。

營建事業方面，潤泰集團更已成為台灣大型建築開發體系之一，事業涵蓋住宅、商辦、都市更新及BOT案，尹衍樑個人就擁有600多項營建與預鑄工法專利。

集團以潤泰新為核心營建控股平台，為2025年上市櫃營建股營收規模最大的公司之一，旗下涵蓋營造工程的潤弘、建材事業的潤泰精密材料，以及室內設計與裝修的潤德室內設計等，形成從營建開發、工程施工到建材與室內設計的垂直整合布局。

零售版圖方面，潤泰集團過去布局兩岸零售市場，其中海外上市公司高鑫零售已於2017年出售給阿里巴巴集團，「台灣大潤發」也於2022年售予全聯，完成零售事業的階段性獲利出場。現階段除持續投資中國大陸便利商店「喜士多」外，也經營CITYLINK購物中心，目前全台共有四處據點，主要設於台北地區交通樞紐及捷運站周邊。

金融領域則是尹衍樑事業版圖的重要核心之一。他帶領潤泰集團聯手寶成集團，成功買下美商AIG旗下的南山人壽，奠定如今近6兆元資產帝國的基礎。

生技產業方面，潤泰集團長期投入新藥研發，也是台灣生技產業的重要推手。旗下生技布局包括浩鼎、中裕新藥、泰福-KY及圓祥生技等，涵蓋癌症新藥、愛滋病新藥、生物相似藥與雙特異性抗體領域。

除了商業上的布局外，尹衍樑長期投入教育與科研領域。他以個人名義捐資30億元設立唐獎，涵蓋「永續發展」、「生技醫藥」、「漢學」及「法治」四大獎項，旨在表彰全球傑出人才，並鼓勵各界持續投入關鍵議題的研究與探索。