尹衍樑親自走工地、凡事要求極致 打造潤泰王國傳奇

潤泰集團總裁尹衍樑昨（26）日辭世，享壽76歲。消息震撼台灣企業界，也讓外界重新回顧，這位充滿傳奇色彩的企業家，如何從家族紡織工廠為起點，打造出橫跨紡織、營建、零售、金融、生技與公益的「潤泰王國」。

在許多人眼中，尹衍樑是霸氣總裁也是金融大亨；但對不少營建事業的老員工而言，他更像是一位停不下來的工程人。即使身價千億，仍經常親自走進工地、研究工法、檢查施工細節，甚至曾因穿著簡單、長時間在工地走動，而被誤認成監工的工頭。

這種凡事要求做到極致的性格，也成為潤泰集團數十年來最重要的企業文化。

尹衍樑1950年出生，15歲那年曾因性格叛逆而犯錯被父親送到少年管訓班，卻在此期間遇到當時擔任數學老師的立法院前院長王金平，兩人開啟了一場深刻的師生緣分。在王金平的教導下，尹衍樑從一個「連26個英文字母都認不全」的感化院壞囝仔，一路逆襲苦讀，翻身成掌管千億帝國、擁有超過600項國際專利的工程專家、企管博士。

尹衍樑父親尹書田早年創立潤泰紡織，在台灣加工出口年代打下基礎。不過，尹衍樑進入集團事業歷練後，很快意識到，傳統製造業終究有其限制，若只依賴單一產業，很難讓企業長久發展。

因此，1970年代起，他積極在集團內部推動企業轉型，跨足營建市場，後來還成立潤泰建設，也就是後來的潤泰新（9945）。這一步，不僅改變潤泰命運，也奠定尹衍樑日後企業版圖的核心基礎。

有了營建的基礎，1980年代起，尹衍樑開始摸索切入金融市場，35歲全面接掌潤泰集團後，看到政策開放的契機，逐步跨向金融版圖，甚至創造了一個屬於自己的金融帝國。

80年代，尹衍樑看準台灣的金融市場將蓬勃發展，便在1986年投資了光華投信、安泰人壽，1991年投資華信銀行，再與建弘證券合併為建華金控（永豐金控的前身），2000年起陸續處分光華投信、安泰人壽等股權，大賺百億台幣，但前期多屬於財務性投資，尚未真正主導金融機構的經營權。

到了2010年，美國國際集團（AIG）欲出售南山人壽，歷經多次紛亂後，尹衍樑看準壽險業的龐大資金綜效，潤泰集團和寶成集團合資成立潤成投資控股，以21.6億美元（折合新台幣約628億元）得標，成為台灣金融歷史上最具代表性的壽險併購案之一，也是尹衍樑一生中最關鍵的金融拼圖。

除了營建、金融事業，尹衍樑真正厲害之處，在於他從不把自己侷限於單一產業。1990年代，他跨足量販零售市場，成立大潤發，成為兩岸零售市場的重要勢力。

市場普遍認為，尹衍樑最大的特色，就是總能比市場更早看見產業趨勢。從房地產、量販通路，到金融保險、生技醫療，他的布局往往都提前一步。其中，生技投資不求回報只想救人的精神，也讓產業界至今感念。

相較企業版圖，尹衍樑晚年更投入大量公益與教育事業。他創辦唐獎，希望打造華人世界的國際級獎項，也長年捐助醫療與學術研究，包括北榮醫護宿舍、政大達賢圖書館等，都可見其身影。

如今隨著尹衍樑辭世，一個屬於台灣老派企業家的時代，也正式落幕。