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尹衍樑辭世 兒子尹崇堯掌南山 女兒尹崇恩任集團董事

聯合報／ 記者陳美玲黃于庭／台北報導

潤泰集團總裁尹衍樑辭世，一對子女早已完成接班，兒子尹崇堯接掌南山人壽董事長，女兒尹崇恩也在集團旗下潤泰材、潤福、潤泰保全、潤維等擔任董事，去年更接下蛋白質藥廠台康生技獨立董事。

對於接班問題，尹衍樑以專業經理人落實公司治理為原則，不要求子女完全掌控集團事業。

目前潤泰集團旗下包括轉投資公開發行但未上市櫃的南山人壽，五家集團事業如上市公司潤泰創新、潤泰全球、潤弘精密、潤泰精材、潤德，環保及生技事業轉投資，如日友環保、中裕新藥、台灣浩鼎、全心醫藥以及其他轉投資如智崴資訊等，除南山人壽由尹崇堯掌舵外，尹崇恩則在潤泰材、潤福、潤泰保全、潤維等擔任董事，其餘均由專業經理人負責。

二○二二年尹衍樑這對子女正式進入集團，當年九月，尹崇堯接任南山人壽董事長，十一月姊姊尹崇恩進入潤泰材擔任董事。尹崇堯一九八三年出生，台北大學畢業後赴英國牛津大學取得東方文學博士學位，回國後正式接班。市場鮮少知道的是，早在接班南山人壽前，二○一六年尹崇堯就在集團旗下潤泰創新、潤泰全球、潤弘精密三家公司擔任董事。

一九七八年出生、擁有政大會計碩士、法律研究所學位的尹崇恩有會計師執照，早期曾在南山人壽短暫任職，之後在安永聯合會計師事務所擔任會計師；對於接班一事，尹崇恩曾說，自身是以會計師專業進集團公司董事會擔任董事，「其他方面沒有另外規畫」。

行事作風相當低調的尹崇恩，除了會計、法學專才外，熱愛學習的尹崇恩，近年來也投入鑽研公司法、證交法、Fintech、房市稅務法規、土地開發等，並且常在社群分享金融、ＥＳＧ的個人觀點。

尹衍樑 潤泰集團

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